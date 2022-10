Humberto Zurita habla sobre su relación con Stephanie Salas: “La amo, punto"

En los últimos días las especulaciones de que entre Humberto Zurita y Stephanie Salas existe más que una bonita amistad han cobrado fuerza, sobre todo después de las declaraciones que hiciera Sylvia Pasquel, madre de la cantante, en las que aseguraba que estaba muy contenta por la felicidad de su hija.

Ahora, es el propio Zurita quien decidió romper el silencio sobre su situación sentimental y durante una entrevista para el programa “Todo para la mujer”, fue tajante sobre sus sentimientos hacia la madre de Michelle Salas.

“¿Tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas? Lo único que yo te voy a decir es: La amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás ahí escriban, digan lo que quieran”, dijo el actor.

Estas declaraciones del protagonista de “El derecho de nacer”, llegaron tan sólo unas horas después de una entrevista que ofreció al show “Mamás felices”, donde sí accedió a hablar sobre Salas y hasta de la relación que ésta mantenía con su fallecida esposa Christian Bach.

“Estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas, a Michelle la conozco desde niña”, explicó. “Conozco a Stephanie desde muy chiquita ella, 20 años tendría, no sé. La veía como una amiga que participaba con nosotros (en proyectos). Se hizo muy muy amiga de Christian, (yo) no sabía, ahora me platica Stephanie, que ellas tenían una relación tan íntima”, agregó.

Zurita también fue cuestionado sobre la posibilidad de abrirse nuevamente al amor, esto tras el lamentable fallecimiento de Bach, y confesó que, hasta ahora no le ha cerrado las puertas a nada: “No me niego al amor porque la vida sin él no tiene sentido. Me la estoy pasando muy bien, y yo a Stephanie la quiero muchísimo desde hace muchos años”, finalizó.

Cabe destacar que, además de las palabras de “La Pasquel”, ni Stephanie ni nadie de la familia ha hablado sobre este posible romance.

