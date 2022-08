"House of the Dragon": Estos son los personajes clave en la nueva serie de "Game of Thrones"

A pesar de que fue en 2019 cuando miles de fans se decepcionaron con el final de Game of Thrones, varios están por aolvidar aquella última temporada y están dispuestos (y emocionados) a ver el spin-off de la serie, House of the Dragon.

La nueva serie está ambientada 200 años antes de la lucha de Daenerys Targaryen por el trono de hierro, precisamente cuando su familia dominaba todo Westeros.

En aquel momento, había demasiados Targaryen peleando entre sí, y en ello en lo que se basa la nueva serie de HBO.

Algunos personajes clave en la historia serán

Rhaenyra Targaryen

La princesa es la auténtica heredera al trono de hierro de su padre, Viserys I. Como Daeny, Rhaenyra monta dragones y peleará con ellos hasta las últimas consecuencias.



Alicent Hightower

Alicent se convierte en la reina consorte de Westeros y al igual que Rhaenyra, peleará por el trono de hierro junto a su padre, sir Otto Hightower, mano del rey.

Daemon Targaryen

Hermano del rey Viserys, tío de Rhaenyra, mejor conocido como "El Príncipe Canalla". Sin spoilers, se puede decir que Daemon es un gran guerrero y jinete de dragones.



Corlys Velayron

Conocido como la "Serpiente del Mar", en esta nueva serie es un navegante, rico y poderoso. Aunque los Velayron también provienen de Valirya como los Targaryen y montan dragones, en esta serie tuvieron una adaptación importante.



En los libros, los Velayron comparten el cabello platinado y la piel clara de los Targaryen, pero en esta coasión HBO quiso dar inclusión y formar una familia con piel oscura y cabello blanco.

Aegon y Aegon, el joven

Alicent Hightower tuvo cuatro hijos con el rey Viserys: Aegon II, Aemond, Helaena y Daeron.

Y es el primero, el que le disputará el trono a su media hermana Rhaenyra, lo uqe desatará la "danza de dragones".

