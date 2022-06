El compositor José Luis Calderón Águila, quien demandó a Horacio Palencia por el presunto plagio del tema “Mi razón de ser”, pasó 20 horas detenido en “El Torito” por una falta administrativa, resultado del conflicto que se ha originado por la autoría de dicha canción que hiciera famosa la Banda MS.

Según ha trascendido en diferentes medios, Calderón Águila no ha presentado las pruebas en contra de Palencia, pese a que, en repetidas ocasiones las autoridades se las han requerido, situación por la que se giró una orden de aprehensión en su contra.

Tras darse a conocer la noticia, el cantautor sinaloense hizo uso de sus redes sociales para pronunciarse al respecto y dejó claro que se está empezando a hacer justicia.

“A veces se tarda pero la verdad siempre sale a la luz”, escribió en un primer mensaje. “La supuesta víctima no tiene nada de víctima, sino todo lo contrario”, agregó.



Calderón Águila le responde

Para aclarar lo sucedido, José Luis Calderón Águila, acudió al programa De Primera Mano en donde señaló que en su caso hay varias irregularidades y hasta tachó de corrupta a la instancia que lleva esta investigación.

“Para mí ha sido una pesadilla estar luchando contra la Fiscalía, la Unidad Especializada en Delitos contra Derechos de Autor y Propiedad Industrial porque es la más corrupta que existe en México”, señaló.

El compositor también explicó que la causa de su detención no fue una orden de aprehensión, sino una simple falta administrativa ya que no ha podido presentar las pruebas que lo autentifican como el compositor de “Mi razón de ser” antes los magistrados, pero no porque no existan; sino, porque están en poder de la Fiscalía quien se niega a entregárselas.

Incluso, destacó que Palencia ha iniciado un proceso en su contra, con el único objetivo de que le cancelen el registro de la pieza: “Yo soy el verdadero compositor de la canción ‘Mi razón de ser’. Es la historia de mi hijo por eso la defiendo, sino, hasta se las regalo”.

Asimismo aseguró que se han dicho una serie de mentiras sobre él y que pronto dará a conocer varios materiales para que la verdad salga a la luz.

