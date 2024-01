Historias mexicanas acechan a audiencia en EU

Cuando la cinta mexicana Nudus llegue a salas estadounidenses el próximo 8 de febrero, su realizador Gibrán Bazán engrosará la lista de un grupo de creativos fílmicos nacionales que, sin los grandes reflectores sobre ellos, ha tomado por “asalto” a ese país.

El largometraje, rodado durante la pandemia del Covid-19, juega con el thriller psicológico desde una ficción futurista en donde nadie tiene privacidad en internet, lo que va en detrimento de la calidad de vida de las personas.

Texas, Arizona, Miami y California serán los primeros en verla, incluso antes que en México, donde su lanzamiento se tiene contemplado hasta abril.

La producción estelarizada por los actores Carla Hernández (Señora acero, Rosa diamante) y Alex Grusa es, además, de los títulos nacionales que incluso llegan primero al país del norte antes que a su territorio natal.

En este último rubro también está 37 kilómetros, filmada con corredores rarámuris reales, la cual está por llegar a la plataforma streaming ViX de ese territorio, pero sin visos aún de salida local.

“Hubo mucho interés por parte de EU hacia Nudus, la vieron como una película de terror psicológico muy rentable y eso nos abrió la puerta. Nos sorprendió un poco, pero por supuesto dijimos que sí. Que salga allá antes, no afecta el estreno acá”, dice el director en entrevista con EL UNIVERSAL.

El filme 37 kilómetros, en tanto, no ha encontrado aún salida en México, pero no es algo que sorprenda a su productora Mineko Mori (#LadyRancho).

“A veces así pasa, depende de lo que las empresas quieran y no de lo que ya está producido. Pero la salida allá por supuesto que es buena, hay público mexicano”, comenta Gibrán.

Mineko tiene razón sobre el mercado estadounidense para el cine nacional. De acuerdo con el más reciente estudio de la Current Population Survey (encuesta de población), en la nación arriba del Río Bravo viven cerca de 40 millones de personas de origen mexicano. De ellas, 12.3 millones son connacionales directos y 26.2 millones de segunda y tercera generación.

De la cifra se infiere que uno de cada 10 habitantes en EU tienen relación de raíces con México.

Según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano editado por el Instituto Mexicano De Cinematografía (Imcine), EU ha sido el principal receptor de producciones nacionales en el mundo. Durante el periodo 2009-2022 se lanzaron allá 120 largometrajes, rebasando a España, el cual registró 92 y Costa Rica, con 76.

Presencia a la alza

El más reciente dato del “ataque” mexicano arriba de la frontera fue con Radical, de Eugenio Derbez, historia que contabilizó más de 800 mil espectadores.

A diferencia de la generación de los llamados Tres Amigos (los oscareados directores Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu), el cineasta mexicano ya no ve necesario radicar en ese país. Incluso puede echar mano de talento actoral y locaciones estadounidenses para contar sus historias, para después regresar a su casa mexicana y posproducirlas, sabiendo que tendrá mercado gringo.

Así ha sido el caso de los directores Michel Franco (Nuevo orden) y Alonso Ruizpalacios (Una película de policías), quienes rodaron en ese territorio sus más recientes filmes Memoria y La cocina, con Jessica Chastain (La noche más oscura) y Rooney Mara (La chica del dragón tatuado) en sus roles estelares, respectivamente.

Otros creativos como Alejandra Márquez Abella (Las niñas bien), son llevados por plataformas de streaming. A ella se le contrató para filmar en Los Ángeles la cinta A millones de kilómetros, sobre el ingeniero de la NASA José Hernández, quien es estadounidense pero de padres mexicanos, protagonizada por Michael Peña.

Algunos, incluso, se dan el tiempo para coproducir filmes. Como Fernando Lebrija (Amar a morir), quien está negociando con plataformas el estreno de You, me & her, historia de un matrimonio que sigue en recorrido festivalero.

“El talento mexicano se está exportando y lo importante es que todo ese talento quiere seguir trabajando acá. Todos ellos están haciendo una carrera nacional, con su cultura e historia y se vuelven internacionales a partir de que hacen cosas aquí”, dice Ramiro Ruiz, productor de La cocina, que se estrenará en la sección competitiva de Berlín, el mes próximo.