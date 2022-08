Hiperactividad da a Slushii creatividad para nueva música

Dj Slushii disfruta estrenar de forma constante música nueva para sus seguidores. Actualmente contabiliza alrededor de cien canciones terminadas, por ello desde hace ya varias semanas cada viernes ha presentado un nuevo tema como por ejemplo "Feels like" que se lanza este viernes 12 de agosto por plataformas digitales.



Para el joven músico esta afición por crear nuevas melodías tiene también una relación con su hiperactividad.



“Tengo mucho tiempo libre pero creo que mi cerebro está constantemente sólo yendo porque tengo ADHD (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por sus siglas en inglés) así que mi cerebro constantemente me da melodías y tengo probablemente cinco mil archivos de proyectos de ideas al azar y cosas así. Ha sido realmente divertido montar las cosas como en este proyecto", dice a EL UNIVERSAL.



El veinteañero define a su música como muy colorida, que busca hacer sentir bien a la gente, pero también con un toque picante en algunos momentos. Espera que para su público funcione también como un escape.

“Mi música es como un portal a un mundo diferente en donde todo es colorido, dulce, porque el mundo está loco y la gente necesita un tipo de escape para sólo pasar el tiempo. Siento que la música es, para mí, la forma de pasar el tiempo y hacer todo un poco más fácil, mi forma de decir que todo estará mejor como en una fiesta sin fin".





Slushii comenzó a producir música cuando tenía 14 años y para los 18 ya estaba de tour. A sus 25 se ha presentado en festivales de música electrónica como Tomorrowland (Bélgica) y EDC (en su edición mexicana), y colaborado con djs nacionales como el productor Nitro Fun.



Dentro del mundo de los videojuegos ha colaborado con títulos como Fortnite, para el que ofreció un concierto, y comparte que espera que su música llegue a otros títulos.



“Uno de mis juegos favoritos por siempre es Tetris así que me gustaría hacer algo con ellos y con Dance dance revolution, sería muy cool porque crecí jugando ese juego y escuchando su música”, explica.



Además detalla lo que para él significa formar parte de la escena de la música electrónica en general.



“No importa de dónde vengas, lo que te guste, cuál sea tu edad. No importa. Lo que importa es que la música te da una oportunidad de ver en tu interior y encontrar lo que amas de ti. Mi música es como un lienzo para el arte que puedes simplemente mirar y decir ‘sabes qué, voy a hacer algo cool hoy, comer mi comida favorita, hablar con un amigo con el que no he hablado en mucho tiempo’. Mi meta es crear un vínculo con las memorias, buenas memorias, y tratar de conectar a la gente de esa forma”.

