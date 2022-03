Hilary Duff no busca ser heroína, sólo una mujer actual

Cuando se estrenó la serie "Cómo conocí a tu madre", (How I met your mother), hace 17 años, el mundo era distinto: no había pandemia, la manera de relacionarse de los jóvenes era otra y la concepción del amor también.

Para Hilary Duff, una de las razones principales para aceptar participar en el spin off, "Cómo conocí a tu padre", fue la de echar abajo aquellos preceptos de la mujer que debe cubrir roles sociales como casarse y tener hijos antes de cierta edad.

“A las mujeres se nos pide ser madres, esposas, profesionistas y cumplir con todo a la perfección, es 2022 y es como si siguiéramos en los 50 o 60 en ciertas cosas, como el papel que debemos de desempeñar en la sociedad, y esta serie deja eso de lado; sí habla del amor y la búsqueda, pero sin tener que explotar algunos roles. Mi personaje es una mujer actual”, indica Duff en entrevista.

Lee también: Will Smith se disculpa con Chris Rock por la bofetada que le dio en los Oscar

En este sitcom, cuyos primeros cuatro capítulos ya están disponibles en Star+, Duff da vida a Sophie, una mujer que busca encontrar al amor de su vida en la ciudad caótica de Nueva York, ayudada por amigos, citas a ciegas, aplicaciones de ligue y por qué no, sexo casual.

“Mi personaje tiene una idea muy idílica del amor pero ella no es ingenua ni tonta, sino romántica, así que pueden ver en ella a una mujer real, actual, no es una heroína ni un modelo a seguir, es una chica en sus 30 que también se equivoca”.

Si bien Hilary se dice fan de la serie original, cuenta que al inicio se negó a protagonizar este show creado por los escritores de This is us, Isaac Aptaker y Elizabeth Berger.

Lee también: Chris Rock se beneficia de la bofetada que le dio Will Smith

“A veces no hay necesidad de tocar algo que está bien hecho, por eso cuando me lo ofrecieron dije que no, después me mandaron el guión y cuando lo leí entendí que no intentaba copiar al anterior, sino darle continuidad, lo que tratamos de hacer ahora es mostrar una especie de actualización en la que decimos cómo nos relacionamos ahora con el internet, la pandemia...”

Entre presente y futuro

La serie comienza con dos líneas de tiempo diferentes, manteniendo la estructura original de Cómo conocí a tu madre. En una, ambientada en 2050, Kim Cattrall (Sex and the city) interpreta a Sophie, quien comparte cómo conoció al amor de su vida. Duff retrata la versión más joven y más irremediablemente romántica de la protagonista.



Kim Cattrall interpreta a la versión de Sophie en 2050.



Tras una serie de terribles citas de Tinder y una historia familiar aún más decepcionante, la joven todavía cree que puede encontrar a su alma gemela en alguna parte.

“Es tratar de hallar al amor en este mundo, con todas las opciones que hay, con lo difícil que es conocer a alguien cara a cara y el hecho de que ella tiene este encantador círculo de amigos que se juntan de una manera extraña... todo fue realmente atractivo para mí”, explica.

En la vida real, dice Duff, comparte muy poco con Sophie, ya que desde hace un par de años está casada y tiene tres hijos, y se siente atrapada por estas partes en donde a la mujer aún se le pide llevar ciertos roles.

Lee también: Ezra Miller, actor de "The Flash", es arrestado tras alterar el orden en un bar

“Ella no se da por vencida, aun cuando las probabilidades están en su contra, pero se apoya en este pequeño grupo de bichos raros que encuentra una noche; todos se escapan juntos hacia la puesta de sol y viven varias experiencias, tratan de encontrar su equilibrio”, explica.

La exestrella de la serie de Disney Lizzie Maguire considera que aquellos fans de Cómo conocí a tu madre disfrutarán esta nueva propuesta como parte de un mismo universo y no como un remake, copia o reboot.

“Hay ciertas referencias a la original que los fans amarán. No es un reinicio, esto es una secuela independiente, lo que significa que está ambientada en el mundo del programa anterior; mucha gente de Cómo conocí a tu madre está muy involucrada. Habrá muchas pequeñas recompensas para las personas que aman la original, así como para todos aquellos que nunca vieron la serie anterior pero que están locamente enamorados”.

Lee también: Eugenio Derbez se convierte en el segundo mexicano en una cinta ganadora al Oscar por Mejor Película

Primera versión



Cómo conocí a tu madre inició en 2005 y tuvo nueve temporadas.

10 EPISODIOS tendrá la secuela, Cómo conocí a tu padre.

Frase

"Mi personaje no es ingenua ni tonta, sino romántica, pueden ver en ella a una mujer real, actual, es una chica en sus 30 que también se equivoca”. Hilary Duff. Actriz