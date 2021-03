Hernán Albarenque: Si Annete Michel hace telenovelas, las veré

“Si Anette se va a hacer telenovelas a otro lado, yo veré esas telenovelas, sea el canal que sea”, dice Hernán Albarenque, productor de MasterChef, previo al final del programa de cocina, este viernes, pero aunque se vaya a hacer productos a otras empresas, el productor aseguró que la conductora siempre será parte de este reality.

“Anette siempre será la conductora de Masterchef, en licencias como la de España tuvieron a su conductora durante tres o cuatro años, nosotros llevamos casi siete años y sigue siendo ella. Cuando se empiezan estos programas generalmente nadie conoce a los chefs, hasta después, y es entonces cuando ellos podrían hacerlo perfectamente solos, no necesitarían una conductora, pero Anette es mucho más que una conductora”, dijo el productor.

Albarenque enfatizó que Michel representa la reacción del público pero, sobre todo, que tiene mucha empatía y una presencia única.

“Han tratado de imitarla en otras licencias y no logran igualarla, se llama talento y estrella y ella lo tiene. No hay problema con ella y nunca lo va a haber, ese lugar es de ella y de nadie más, yo no creo que haya lugar para buscar un reemplazo”, comentó el productor.

Los finalistas de la competencia son Itzel, Eruviel y Adriana, y será este viernes cuando se conozca al mejor cocinero de MasterCherf.

Hernán adelantó que sí habrá una nueva temporada del concurso, pero antes él hará otros proyectos.

“Sí habrá, está confirmado pero yo ahora me voy a grabar unas semanas Survivor México, y pues voy a aprenderle también. Yo me voy flojito y a aprender, voy a aprender a hacer Survivor, me estoy moviendo a un ámbito que no conozco, en el que sales completamente de tu realidad, voy por mi crisis personal porque estar en una isla tantos meses ¡uff!, es una experiencia siempre transformadora”, agregó.

Durante esta edición, Hernán invitó a Alanna y a Diego para hacer la conducción digital, algo que ha generado aplausos y críticas en redes sociales. Para el productor esto ha sido un acierto, y las discusiones son parte de una buena señal.

“Cuando no hay ‘hate’ (odio) siento que estoy haciendo algo mal porque el ‘hate’ es natural; si tú haces tu programa y a nadie la interesa, nadie habla; si tú haces un programa que muchos dicen que podrían hacerlo mejor, quiere decir algo, es natural que haya un montón de gente hablando. Si no hay gente hablando...”