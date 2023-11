Hell and Heaven: todo lo que tienes qué saber para poder asistir al festival de metal más grande de México

El Hell and Heaven está de regreso con su octava edición y este 2023 promete ser una de las más memorables, gracias a su cartel encabezado por bandas como Slipknot, Muse, Helloween y la legendaria banda de rock, Guns N' Roses.

El festival de metal más grande de México se llevará a cabo los próximos 3, 4 y 5 de noviembre, en el Foro Pegaso, en Toluca; lugar que ya se ha convertido en su sede desde hace algunos años.

Aunque para los fans de este evento las reglas y detalles ya son un viejo conocido, para aquellos que asisten por primera vez es importante que sigan algunas recomendaciones, tales como la manera más fácil de llegar o los objetos que sí estarán permitidos para ingresar; y aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué ingresar y qué no?

En eventos de este tipo y magnitud es muy común que se tomen precauciones para evitar cualquier tipo de accidente y garantizar la seguridad de los asistentes y los artistas, es por ello que existe una lista de objetos que sí se pueden ingresar y de aquellos que están prohibidos.

El público tendrá permitido accesar al evento con mochilas de tamaño mediano, cangureras, bolsas de mano, celulares, paquetes de cigarros cerrados, cigarros electrónicos, encendedores, lentes de Sol, máscaras, tapones para los oídos, carteles y pancartas, maquillaje en polvo, productos de higiene femenina, medicamentos con receta, chamarras y binoculares



No se podrá ingresar con armas, sustancias ilegales, artículo o líquidos inflamables, rotuladores, lapiceros o pintura; animales de peluche, alimentos o bebidas, medicamentos de venta libre, cobijas, carriolas, paquetes de cigarros abiertos, globos, pelotas, frisbees, dones o vehículos aéreos no tripulados, bicicletas, patinetas, cámaras Go Pro, botellas de vidrio o plástico, selfie sticks, pistolas de agua, animales, mochilas de acampar, hieleras.



Además de ello, existen otras normativas del evento, por ejemplo, no se puede reingresar una vez que se sale del recinto, los asistentes que sean sorprendidos consumiendo algún tipo de droga serán retirados del evento, así como a quien sea sorprendido violentando o agrediendo a otros asistentes.

¿Cómo llegar?

Para quienes son de la Ciudad de México, existen distintas formas de llegar al Foro Pegaso, ya sea a través de carretera con automóvil o en transporte, la opción también puede ser el llamado Hell Bus, que el año pasado tenía un costo extra al boleto que se compraba para ingresar al evento, pero ahora el ayuntamiento de Toluca regalará el viaje redondo con las entradas que se hayan adquirido entre el 4 al 17 de octubre y en las páginas oficiales del evento.

Opción 1: Automóvil

Los usuarios deberán tomar la carretera México-Toluca con dirección hacia Toluca hasta pasar las Plazas Outlet Lerma. Una vez ahí conserve el carril central durante 2 km para tomar el Libramiento Bicentenario con dirección hacia Guadalajara, Valle De Bravo.

Después de 13.5 kilómetros en esa dirección se encontrarán con la caseta de cobro Xonacatlán. Antes de llegar a dicha caseta,se debe tomar el carril de extrema derecha y pagar la cuota para tomar la lateral hasta entroncar con la carretera Toluca-Naucalpan y aproximadamente 800 metros.

Más adelante el conductor tendrá que dar vuelta en "U" por debajo del puente (dirección hacia Toluca) y continuar aproximadamente 2.5 kms. por la lateral y dar nuevamente vuelta en "U" por debajo del puente ubicado frente al Parque Industrial Toluca 2000. Al seguir de frente encontrarán el Foro Pegaso.

Opción 2: Autobuses

La primera forma de llegar es por medio de la estación de autobuses ubicada en el Metro Observatorio, desde la cual salen los autobuses cada 30 minutos que se dirigen a las afueras de Toluca después de lo cual los usuarios solo tendrán que caminar hacia el Foro Pegaso. El costo aproximado es de $100.

O bien desde la terminal del Norte, que se dirige a Toluca, desde donde el costo es un poco más económico, con un precio de $65, y desde donde los autobuses también salen cada 30 minutos.

Hell Bus

Quienes compraron su boleto entre el 4 de octubre y hasta el 17 podrán aprovechar los viajes que estarán saliendo desde Ciudad de México en Tacuba, Central del Norte y Observatorio, Central del Sur, Central Poniente, en un viaje redondo gratuito con su boleto del evento mostrando el código promocional, solo aplica para boletos que se compraron en linea.

