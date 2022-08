Heard trató de utilizar en juicio registro de que Depp consumía pastillas para la disfunción eréctil

La actriz Amber Heard rechazó llevarse la mitad de lo que Johnny Depp cobró por rodar la quinta película de "Pirates of the Caribbean" a pesar de la insistencia de sus abogados durante su divorcio, indican nuevos documentos relativos al juicio por difamación de ambas celebridades.

Dos meses después del veredicto de este mediático juicio, el juzgado de Fairfax (Virginia, EE.UU.) desclasificó más de 6.000 páginas sobre el procedimiento que, entre otros detalles, revelan que se rechazaron numerosas pruebas presentadas por los equipos de Depp y Heard.

Por ejemplo, el tribunal no admitió unos documentos pertenecientes a los procedimientos de su divorcio en 2017 y en los que figuran varios mensajes donde los abogados de Heard pedían que reconsiderara su decisión de rechazar "decenas de millones de dólares".

Depp había rodado "Pirates of the Caribbean 5" durante los últimos meses de su matrimonio y, al no tener separación de bienes, sus ingresos se consideraban patrimonio común.

Aunque se desconoce cuánto cobró, la revista Variety recordó que por la anterior entrega de la saga, el actor ingresó más de 33 millones de dólares, por lo que la cantidad por la quinta película sería aún mayor.

Ante la negativa de Heard de pelear por esa suma de dinero, sus abogados respondieron en un correo electrónico que era "increíblemente honesta con su palabra" y era evidente que "no iba por el dinero".

Pero finalmente la jueza Penney Azcarate rechazó incluir cualquier documento sobre el divorcio en el juicio por difamación.

Pastillas para la disfunción eréctil y fotos de desnudos

Entre otras pruebas que el equipo de Heard trató de utilizar aparecen también unos registros médicos de Depp con recetas de medicamentos para tratar la disfunción eréctil, algo que sus abogados vincularon con un supuesto sentimiento de frustración que llevaba al actor a ser violento en sus relaciones sexuales.

"Aunque el señor Depp preferiría no revelar su condición de disfunción eréctil, tal condición es absolutamente relevante para la violencia sexual, incluida la ira del señor Depp y el uso de una botella para violar a Amber Heard", argumentó la defensa sobre un presunto delito que el actor negó en repetidas veces.

Por su parte, los abogados de Depp también intentaron que varias fotos en las que Heard aparecía desnuda y otras tomadas durante una época en la que fue bailarina erótica se incluyeran en el juicio.

Sin embargo, la jueza dio la razón a los abogados de la actriz, que argumentaron que tales imágenes solo contribuían a retratar a Heard como un "símbolo sexual" y no como una "activista contra el abuso doméstico".

La sentencia de ese mediático proceso, emitida por unanimidad del jurado el pasado 1 de junio, sostiene que tres frases escritas por Heard en un artículo de opinión publicado en 2018 por el diario The Washington Post difamaban a Depp, aunque también el actor difamó en una ocasión a su exmujer a través de su entonces abogado.

Ella deberá pagar 10 millones de dólares y él 2, pero por el momento ambos han presentado recursos.

