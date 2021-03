Hay errores que marcan la diferencia: Juan Osorio

El productor Juan Osorio presentó este lunes al que será el nuevo Mariano Rueda en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?". Se trata del actor Fernando Noriega, quien entra en lugar de Gonzalo Peña, actor acusado de violación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el productor dijo que fue un reto conseguir a un nuevo actor, pero a final de cuentas, apostó por Noriega, quien viajó desde Los Ángeles para sumarse al equipo.

“Hemos estado en pláticas para lo del personaje y él ahora está haciendo ya la sesión fotográfica para los sets donde aparece con la familia. A partir de mañana comienza a grabar, tenemos que repetir una gran cantidad de escenas, son como 80, no es fácil pero bueno, esos son los retos que uno valora”.

Antes de comenzar a grabar este mismo proyecto, Juan cambió de protagonista, ya que Livia Brito, por quien había apostado en principio, tuvo un problema con un paparazzi, al que agredió en una playa.



Daniela Berriel fue violada por Eduardo "N" en Acapulco. Foto: Captura Instagram

“Considero que para la novela es importante tener gente que en su vida personal sepa conducirse en la vida, creo que todos de repente tropezamos y cometemos errores, pero hay errores que marcan la diferencia”.

Agregó que tampoco habló con Gonzalo de la situación, pues todo su esfuerzo está concentrado en sacar adelante la novela.

“No te puedes meter en la vida personal de la gente, si se acercan a ti y te lo piden les das un consejo de lo que tú sabes, pero así no, uno tiene que mantenerse al margen, yo estoy muy preocupado por lo que vaya a decir la gente pero del nuevo personaje, y afortunadamente hemos recibido buenos comentarios”, finalizó.



Gonzalo Peña podría tener un prejuicio en España

El pasado miércoles se hizo público que ya hay una orden de aprehensión en contra del actor Gonzalo Peña por el delito de violación por lo que se le está buscando para continuar con el proceso que determinará si es inocente o culpable.



Al respecto, Oscar Ramírez, uno de los abogados de Daniela Berriel, la actriz que hizo pública a principios de este mes su denuncia contra Gonzalo y Eduardo "N", relata qué viene para el caso, sobre todo porque señala que hay una alta probabilidad de que Gonzalo esté en España.



La actriz hizo pública su denuncia en donde Gonzalo Peña también fue acusado por violación. Foto: Captura Instagram

Ya detenido habrá que solicitar una orden de extradición para trasladarlo de forma legal al territorio mexicano.



"No hay que pasar por alto la situación de la protección jurídica que el Reino de España le da a sus ciudadanos. Si lo llegan a detener en España y México lo pide en extradición, a diferencia de muchos otros países el reino de España se constituye en su poder judicial como un tribunal que entra al fondo del asunto, es decir que ellos pedirían a México qué pruebas tiene, todo el contenido al 100% de la investigación, y ellos harían como un prejuicio rápido para controlar que efectivamente ese delito sí exista", explica Óscar Ramírez.

"Es una protección jurídica que únicamente tiene el Reino de España respecto a estas circunstancias, casi casi ellos deciden si lo vincularían o no a proceso en México y si hay probabilidad lo envían, si no, no".

