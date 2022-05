Hay Chente para todos: Televisa transmite su serie y Azteca tendrá la oficial

Para que nadie se pelee, habrá Vicente Fernández para todos, pues mientras Televisa está transmitiendo la segunda temporada de la serie “El último rey: el hijo del pueblo”, basado en el libro de Olga Wornat, Azteca adquirió los derechos de Caracol, la productora que realiza la serie “El rey”, que aprobó el propio charro, y cuya transmisión también tendrá Netflix. “En TV Azteca queremos el original y por eso nos aliamos y estamos haciendo la negociación con Caracol”, dijo Sandra Smester minutos después de la firma del acuerdo. Lo que no está claro es quién estrenará primero: si Netflix o Azteca o saldrán al mismo tiempo.

Adriana Fonseca le baja a las fotos candentes

Adriana Fonseca comenta que ya le bajó a estar publicando fotos candentes y ahorita tiene como prioridad otro tipo de proyectos; la actriz afirma que su época de ser un “ícono sexual” ya pasó y es por ello que tampoco está dispuesta a entrarle al Onlyfans, porque es algo que no le interesa, aunque no descarta que de repente suba a redes algo sensual. “Soy jarocha, ya le he bajado porque si me cayó el bullying fuerte (el Onlyfans), no se me antoja, no lo haría, yo respeto y no sólo en el tema del Onlyfans, en general no me gusta criticar, no me meto y no se me antoja… (De las revistas para caballeros) ya llovió, la última vez que hice eso fue en 2007, ahorita estoy más enfocada en otras cosas…”, dice la actriz de 43 años.



Adrián Uribe amarra chamba al doble

Ahora que es libre de exclusividades, Adrián Uribe estaba feliz y con muchos proyectos en la cabeza pero al mismo tiempo temeroso, nos cuentan, de que las cosas no salieran del todo bien y se quedara sin trabajo. Sin embargo, las cosas están tomando buen curso y las propuestas de trabajo como comediante se están concretando, pues recientemente firmó acuerdo con Televisa/Univisión para conducir el late night show “De noche pero sin sueño”, mientras que para Pantaya estrenará “Pena ajena”, un sitcom de 10 episodios al lado de Mónica Huerta que, hasta ahora, sólo está programado para verse en Estados Unidos y Puerto Rico, pero ahora que Televisa adquirió la plataforma streaming, lo más probable es que la serie también llegue a México a través de Vix y tengamos Adrián Uribe al doble.

