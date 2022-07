Harán bioserie con versión de Mario Bezares en caso Stanley

Ahora que la bioserie de Paco Stanley ya está autorizada y en proceso de realización, el abogado Guillermo Pous, quien es asesor legal de los hijos de Paco, confirmó que además de su producción habrá otros dos materiales no autorizados que estarán en plataformas digitales, el primero de ellos es el que realizarán Paola Durante y Mario Bezares con su versión de lo sucedido después de ser encarcelados como sospechosos del asesinato de Stanley, éste podría ser transmitido a través de HBO Max, según contó el jurista, mientras que otro proyecto está en manos de Televisa. “Es una bioserie no autorizada que pretenden hacer para su plataforma Vix+ a través del investigador Daniel Osorno”, detalló Pous.

A López Gavito no le mueve “La Academia”

No importa que en los conciertos de “La academia” los alumnos canten temas movidos: salsas, cumbias o merengues, el juez Arturo López Gavito de plano dice que él no se atreverá a bailar en el escenario durante el programa, para que a nadie se le ocurra sacarlo a la pista o para que nadie grite porras como “qué baile, qué baile”. Aunque aclara que sí bailará en otro momento y seguramente también en otro lugar. ¿Será que tiene dos pies izquierdos o simplemente no quiere que su imagen firme como juez pueda modificarse?







Ya hay quien continuará el legado de la dinastía Pinal

La dinastía Pinal no se acaba, así lo demuestra el pequeño Apolo, nieto de Silvia Pinal y Enrique Guzman, quien a punto de cumplir tres años ya es todo un apasionado de la música y así lo demostró en un video compartido en las redes de Enrique, su papá, quien acompañaba con la guitarra a su pequeño, que entusiasmado cantaba "Can't Help Falling In Love", de Elvis Presley. Ante la mirada amorosa de su abuela y su tía Sylvia Pasquel.





