Hanna de Ha* Ash cuenta el difícil proceso que vivió para embarazarse

Hanna y Ashley, las dos hermanas que conforman el dúo musical Ha*Ash han sido inseparables en las buenas y en las malas.

Así lo demostraron durante una entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado donde hablaron de la disposición y entrega que cada una tenía con la otra desde que crecieron juntas en Luisiana y hasta etapas adultas como el embarazo de Hanna.

“Cuando íbamos al kínder los maestros pidieron a mis papás que Ashley entrara porque yo no hablaba con otros niños”, contó Hanna.

Además de apoyarse en su carrera desde que comenzaron, cantando en iglesias cristianas, también lo hicieron en etapas como el divorcio de sus padres, después de haber sacado su segundo disco “Mundos opuestos” y en el difícil proceso que la mayor de ellas experimentó antes de tener a la pequeña Mathilda.

"Me diagnosticaron una enfermedad auto inmunológica y no sabían porque no podía embarazarme. Estuvimos haciendo dos años de muchos tratamientos y literal, un mes antes Ashley me iba a regalar un óvulo", recordó.

Su hermana confirmó que ella además de estar dispuesta, se sometió a algunos estudios y se sentía preparada para donar su óvulo en beneficio de Hanna.

"Lo iba a hacer porque dije ‘tú no produces óvulos, yo sí, somos como una misma, te doy un óvulo’, pero Dios sabe lo que hace porque hoy en día sí Mathilda sería mi óvulo, yo sería muy controladora", bromeó Ashley.

"Con la tecnología hubiéramos podido hacer eso, pero no creo que hubiera sido algo sano para nuestra relación", aceptó.

El proceso, recordó Hanna, le costó más de dos años, en los que se tuvo que someter a tratamientos, inyecciones y estudios, pero antes de parar con los intentos los doctores les sugirieron a ella y su pareja intentar una última vez con un método de fertilidad.

"Había dicho que no y un día sentí que no iba a perder nada y decidí hacer un último intento, ese mes me embaracé. Los doctores aún embarazada me decían que no celebrara porque no había probabilidades… hoy soy mamá y fue un momento muy bonito porque los doctores hasta el día de hoy dicen que eso no debió de haber pasado", detalló Hanna.

La pequeña Mathilda nació el 3 de junio de 2020 y en su honor ambas crearon la canción "Serías tú", que hoy interpretan con amor para el pequeño milagro.