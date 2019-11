Guzmán se enojó otra vez con Carmen Salinas

Carmen Salinas tiene una sugerencia para Enrique Guzmán en su problema con Hacienda. Le sugiere que pida la opción de pagar en abonos chiquitos. Pero el rockanrolero ya dio su respuesta: “Carmen Salinas no tiene idea; si sugiere que debo de hacer pagos, primero que me diga qué debo, no debo nada, según mis cuentas no debo nada, así que díganle a Carmen Salinas que como contadora es muy mensa”, respondió Guzmán.

En pausa, la carrera musical de Sarita Sosa

Después de la tormenta que vivió con la muerte de su padre José José y de la polémica en la que muchos la vieron como la villana de la historia por empeñarse en que El príncipe de la canción fuera incinerado y homenajeado en Miami, Sarita Sosa le ha puesto freno a su carrera musical. Parece que por ahora, no ha encontrado productor para su disco del cual ya tiene elegidas algunas canciones.

¿Chicago el musical, víctima de boots?

En redes sociales ha comenzado a circular la versión de que las funciones de Chicago, el musical, el más reciente montaje de Ocesa Teatro, no se están llenando. Sin emabrgo, algunos actores y productores como Juan Torres, acudieron apenas esta semana al Teatro Telcel y corroboraron que no hay butacas vacías. A Morris Gilbert, el productor de cabecera de Ocesa, incluso le ha dado por utilizar una frase de moda en la política: “Con Chicago nos va requetebien”, dice a quien se atreve a preguntarle.