En un año donde nos vemos obligados a estar con nosotros mismos más que nunca, toda sensación o revisión del pasado se siente más que nunca, y en mi caso, hoy, trae mucha melancolía. Tengo una complicadisima relación de amor/ odio con las redes sociales, pero siempre rescato lo lindo, y por eso quiero agradecer sus mensajes de cariño. De verdad, hoy me significan mucho. Mi padre fue un padrazo, con beni y conmigo. Tuvimos una conexión terrestre corta pero muy intensa. Y hoy sé que nos sigue escuchando y guiando. De todos los seres humanos, si pienso en que alguien pudo traspasar el tiempo y el espacio, fue él! Jeje. Bueno, por más personas de buen corazón, simples y que aportan belleza a esta extraña órbita en la que giramos! (P.d: Mi instagram este año es lo más similar a un álbum familiar que se pueda encontrar, pero bueno, es parte de lo que vengo diciendo)

A post shared by Lisa María (@lisacerati) on Sep 4, 2020 at 1:36pm PDT