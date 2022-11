Guillermo del Toro se ofrece para cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel

Guillermo del Toro se ofrece a cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel; la premiación fue suspendida por falta de recursos económicos. Debido a la precaria situación económica por la que pasa la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se decidió suspender tanto la convocatoria como los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso.

Sin embargo, el cineasta anunció en Twitter su disposición para ayudar y que se lleve a cabo la entrega de los galardones.

"Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel", se lee en su primer mensaje.



1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

El credor de "Pinocho" también ofreció su ayuda para la ceremonia, y pidió que entre la Academia de Cine y la secretaria de cultura Alejandra Frausto haya diálogo para ver qué es lo que falta.

Del Toro hizo un llamado a todos los involuctados para sumar y buscar soluciones; de paso felicitó al futbolista de Chivas y de la Selección Mexicana Alexis Vega.

"Ofrezco ayudar a la ceremonia tanto como sea posible. Y pido dialogo entre @AcademiaCineMx y @alefrausto para ver que mas falta. La academia y las películas que estimula, NO son las que los bots usan como argumento- son las que pelean por tiempo en pantalla y que mantienen -nuestro cine- esa forma de arte, muy real y muy valorada- y siempre en peligro. Yo le entro. He estado llamando a @LeticiaHuijara y la sigo para que me de un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello. Ah, y- Viva @Alexis_Vega9".



El Ariel, en crisis

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), encargada de la difusión, la investigación, la preservación, el desarrollo y la defensa del cine en este país, reveló este jueves que atraviesa por una "grave crisis financiera" que la ha hecho entrar en una pausa y postergar la convocatoria del. Premio Ariel 2023.

El Ariel, el máximo galardón cinematográfico en México, que se entrega anualmente, reconoce el talento de los cineastas mexicanos en los distintos oficios y disciplinas que conforman la industria cinematográfica.

En un comunicado emitido este jueves, la presidenta de la AMACC, la actriz Leticia Huijara, reiteró que la institución "está pasando por una grave crisis financiera".

En octubre pasado, durante la pasada entrega anual de los Premios Ariel, Huijara ya había avisado que la Academia pasaba "por momentos difíciles en lo que respecta a su aspecto financiero" y adelantó que se tomarían "ciertas medidas".

Ahora, la representante del sector anunció oficialmente "que se ha decidido suspender tanto la convocatoria como los procesos de inscripción al Premio Ariel 2023, hasta nuevo aviso".

En la nota, la AMACC denunció que el Estado (mexicano), que fuera motor y sostén de la Academia durante un largo tiempo, "ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular", cambiaron las prioridades y pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no lo son prioridad.

"Lamentamos que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se refundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Fons, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años", señaló en el texto la Academia.

La AMACC recordó que es una asociación civil (AC) sin fines de lucro que está dedicada a promover la difusión, investigación, preservación y defensa del cine mexicano al igual que su desarrollo desde una perspectiva incluyente y plural que dialogue con todos los sectores del gremio.

"Durante los próximos meses la Academia estará reorientando sus esfuerzos para reorganizar el trabajo a través de sus distintas comisiones, pero, sobre todo, para reconstituir las finanzas de la organización, buscando darle viabilidad y certeza financiera a las actividades académicas que realiza a lo largo del año y a la entrega del Ariel", indicó la nota.

La AMACC llamó a todos los sectores a "cerrar filas en torno a la institución", a reforzar la cohesión dentro del gremio y a seguir defendiendo, así como fortaleciendo, este y otros espacios de reflexión libre e independiente sobre el cine mexicano.

*Con información de EFE.

