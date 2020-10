En octubre de 2018, durante una charla magistral en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, Guillermo del Toro dijo que votar por un político, era complicado.

"Es elegir entre quien te va a romper el corazón al día siguiente y quien en dos semanas", expresó el realizador tapatío entre aplausos del público, en su mayoría jóvenes.

Para muchos usuarios de Twitter el director de "La forma del agua" y "El laberinto del fauno" ha hecho más por México al ayudar a estudiantes y personas que se lo piden, que quienes tienen la obligatoriedad por ley.

Apenas ayer Del Toro logró que una aerolínea mexicana otorgara diez viajes anuales gratuitos, al menos por tres años, a connacionales talentosos.

Ahora EL UNIVERSAL te presenta algunos de los momentos en que el cineasta ha defendido causas que cree justas para la sociedad, sacando también el orgullo nacional.

- "Grave noticia, el gobierno federal debe responder urgentemente a las necidades primarias: miles de médicos residentes entraría en paro", escribió en su cuenta de twitter en abril de 2019. A ello sumó una foto donde se veía la protesta que médicos realizaron frente a Palacio Nacional, solicitando quincenas vencidas y seguridad laboral.

- En abril pasado condenó las acciones del gobernador de Jalisco durante la emergencia sanitaria del Covid-19, luego de un video que mostraba a un hombre siendo sometido por la policía local, cuando fue a comprar comida para su familia. "Enrique Alfaro, a lo mejor yo no entiendo las cosas, pero este es un momento que requiere humanidad y criterio, y no esto", apuntó. "Definición de brutalidad: acción desmedida e irracional, sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal", agregó en un mensaje.

- "No es abuso de autoridad. Es asesinato", colgó en twitter en junio pasado, al enterarse de la muerte de un albañil tras ser golpeado por elementos policiacos, por no traer cubrebocas. El hombre había sido detenido un mes antes en el área metropolitana de Guadalajara y muerto horas después a causa de las lesiones. El mensaje fue dirigido a la Fiscalía jalisciense, al gobernador, a la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

- En 2015 el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se cimbró con los aplausos de cientos de personas cuando lo que oyó por parte de Del Toro les hizo eco: "Lo que me preocupa es que hemos pasado de la descomposición social a la absoluta vorágine. Es un momento en el que sevive una ley como del viejo oeste, de llegar con la pistola en la cantina. Pase lo que pase, no hay ninguna estructura que lo detenga", dijo.

- Cómo olvidar la noche del premio Globo de Oro de 2018, cuando una periodista le preguntó cómo podía ver el lado oscuro de la naturaleza humana y, al mismo tiempo, ser una persona alegre y amorosa. "Porque soy mexicano", respondió rápido, convirtiéndose frase viral en las siguientes horas. "Nadie ama la vida más que nosotros porque estamos conscientes de la muerte. Apreciamos la vida porque convivimos con la muerte", recalcó.

Guillermo del Toro, una inspiración

En las redes sociales, cibernautas celebran el talento y el humanismo del cineasta mexicano, y de distintas maneras, chicos y grandes le han demostrado su cariño y admiración.

