Guillermo del Toro publicará antología de relatos cortos junto a Amazon

Guillermo del Toro se ha asociado con Amazon para publicar una antología de relatos cortos que verá la luz en 2021, informó este martes el gigante digital en un comunicado.

"A lo largo de los años, me he inspirado leyendo relatos cortos, desde historias de fantasmas a cuentos de hadas", afirmó hoy el cineasta mexicano.

"Ahora tengo el privilegio de crear y compartir los míos", añadió.

Amazon Original Stories detalló que estos relatos surgidos de la mente del Toro "presentarán un mundo de extraños sucesos, terror sobrenatural y oscura fantasía".

Estos temas no resultarán ajenos a los fans de un director que, a lo largo de su trayectoria cinematográfica, siempre se ha interesado por este tipo de historias.

From Academy Award-winning director Guillermo del Toro comes a new short story collection with Amazon Original Stories in 2021. Readers can follow Guillermo on Amazon for updates at https://t.co/FJfmIRkjBz. https://t.co/zpsHmwjqeM pic.twitter.com/BmNeewLVvF

— Amazon Publishing (@AmazonPub) September 24, 2019