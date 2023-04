Güero Castro recuerda cómo fue su relación con Peña Nieto, exesposo de "la Gaviota"

José Alberto "el Güero" Castro recuerda la época en que su exesposa, la actriz Angélica Rivera, fue pareja del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues se sinceró y aseguró que para sus hijas; Sofía, Fernanda y Regina, fue un proceso complejo, pues cuando eran adolescentes y querían vivir la vida como cualquier persona de su edad, eran señaladas a cualquier provocación, sin embargo, guarda un buen recuerdo de las formas del político, quien asegura que le dio su lugar a su familia.

No es una novedad el hecho de que Güero Castro y Angélica Rivera lleven una excelente relación, pese a que se divorciaron hace 15 años, 2008, el mismo año en que la actriz, mejor conocida con el apodo de "la Gaviota", contrajo nupcias con el político mexicano, ya que ambos han argumentado que decidieron llevar un vínculo cordial por el bien de las tres hijas que tienen en común por lo que, a lo largo de los años, los hemos visto convivir en eventos especiales como Navidades y vacaciones familiares.

En una entrevista con el productor de telenovelas, María Patricia Castañeda le preguntó acerca de la comunicación que sostiene con Rivera, a lo que José Alberto dio a conocer su postura acerca de la relación que sostiene con su exesposa, pues para él lo más importante es permanecer cerca de cada integrante de su familia, por el bien de sus hijas y por la paz personal.

"A ver, Angélica y yo vamos a ser amigos hasta que la muerte diga que uno se tiene que ir y vamos a dejar de ser papás de ellas hasta que uno de los dos se tenga que ir, así va a ser, nos van a tener que ver en lo que me falta de bodas, bautizos, lo peor que yo podría hacer y lo peor que ella podría hacer sería mantener una mala relación o llevarnos mal", destacó.

Angélica Rivera y José Alberto Castro tuvieron tres hijas; Sofía, Fernandad y Regina, por las cuales se mantiene unidos, pese a que se divorciaron hace 15 años. Foto: Instagram

Pero, ¿cómo fue la relación que sostuvieron durante los ocho años en los que "la Gaviota" estuvo casada con Peña Nieto? Castro recuerda aquella época con gratitud, pues asegura que el exfuncionario no hizo ninguna distinción entre sus propios hijos y las hijas de Rivera, a quienes les dio su lugar, sin embargo, a quien le dio todo el crédito de que la relación como madre y padre, después de un divorcio, saliera viento en popa fue a Angélica Rivera.

"Se pudo llevar muy bien por Angélica", reconoció. "Angélica es una muy buena mamá, es una gran madre la verdad y de ella dependió mucho que se pudieran llevar las cosas de la mejor manera, si no hubiera existido una buena comunicación y unas ganas de que las cosas pasaran, pues no se hubiera logrado y hubo siempre la disposición, la forma y el interés; la responsabilidad de sacar a tres hijas", contó.

Y aunque el productor aseguró que siempre existió una buena relación, también contó que -al inicio- sus hijas tuvieron que atravesar un complejo proceso de adaptación, pues no estaban acostumbradas a ser parte de la familia de alguien que se dedicara a la política.

"Era un poco complicado porque obviamente para mis hijas era entrar a un lugar en donde muchas cosas no son el común denominador ni el cotidiano, partiendo de la seguridad, a partir de ahí comienzas a hacer un trámite complicado de vida, pero se establecieron muy bien las reglas, las formas de cómo convivíamos todos, a mi nunca me limitaron en nada, nunca, con Enrique mi relación fue buena, siempre le he agradecido el lugar que le dio a mis hijas", destacó.

"En ese sentido fue muy agradable ver el hecho de que mis hijas nunca se les hizo ningún tipo de grosería o de limitante", celebró.

melc