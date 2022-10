Grupo Firme revienta el Zócalo de CDMX y la golpiza a Alfredo Adame, entre lo más leído de la semana

Un hecho sin precedentes se vivió el domingo pasado, cuando en el Zócalo de la Ciudad de México, Grupo Firme convocó alrededor de 280 mil personas, según cifras oficiales dadas a conocer por la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaunm, lo que equivale a un nuevo récord a lo que se refiere a los conciertos que se han realizado en este lugar.

Aunque hubo algunos contratiempos en su realización, desde que la gente diera "portazo" para acceder a la plancha desde temprana hora hasta que hubiera la necesidad de sacar a niños y mujeres de entre la multitud para evitar accidentes; pero aún así la gente disfrutó de las más de dos horas de concierto.

Durante una reciente conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró: “Lo que vi ayer me dejó como diría mi paisano Santa María, anonadado. ¡Qué capacidad de convocatoria!” y además terminó su participación diaria con el tema “Ya Supérame”.

Al respecto el vocalista de la agrupación Eduin Caz respondió al mandatario: “Yaaa supérame. Ya lo dijo el señor presidente. Más de 300 mil reunidos. Contando los de las calles alternas que también les pusimos sonido y pantallas”.

La CDMX le pagó a Grupo Firme 2.5 millones de pesos. Claudia Sheinbaunm Pardo, aseguró que fue la agrupación regional quien “prácticamente invirtió en todo”. El dinero que la CDMX brindó fue solamente para temas de Protección Civil, es decir, el “2% de lo que realmente costó”.

Fin de una era

El pasado miércoles Artis Leon Ivey Jr., mejor conocido como Coolio, murió mientras se encontraba de visita en la casa de un amigo y con él se cierra una etapa destacada del mundo del hip hop, y que tuvo su mayor éxito en la década de los 90, cuando lanzó al mercado su mayor éxito Gangsta's Paradise.

De acuerdo con el sitio de noticias TMZ, Jarez , el manager del rapero dice que "Coolio fue al baño en la casa de su amigo, pero cuando no vino después de un tiempo... el amigo siguió llamándolo, y finalmente entró y encontró a Coolio tirado en el piso".

Coolio inició su carrera a finales de los 80 y alcanzó el éxito en 1995, cuando publicó la canción Gangsta's Paradise como parte de la banda sonora de "Dangerous Minds", que se convirtió en una de las canciones de rap más populares hasta esa fecha, lideró la lista Billboard Hot 100 durante tres semanas y ganó un premió Grammy.

Alfredo Adame nuevamente en problemas

A través de una publicación en Instagram, el actor Alfredo Adame denunció que había sido víctima de agresión y que tenía algunas lesiones graves, mensaje que acompañó con unas imágenes de él con el rostro ensangrentado y aparentemente desde la delegación.

"Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves...después les cuento ... estoy bien", escribió el conductor.

El periodista Carlos Jiménez informó que el actor había intentado grabar a dos personas que acababan de ser baleadas en las inmediaciones de la Alcaldía de Tlalpan, los vecinos declararon que quienes habían golpeado a Adame eran familiares de la persona asesinada.

Al momento de llegar al punto de la gresca, varios de los testigos le pidieron que se fuera y sin motivo aparente, se le fueron a los golpes, lesionandolo en un ojo. El actor trás dar su declaración fue trasladado a un hospital del Tlalpan, donde se le diagnosticaron cuatro fracturas faciales, por lo que aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias.

Como los buenos vinos

Quien fuera uno de los galanes más cotizados del cine nacional en la década de los 70 y 80, el actor Jorge Rivero, reapareció esta semana a través de las cámaras de Televisa, para mandarle un mensaje a su amigo Andrés García, quien no pasa por un buen momento respecto a su salud.

"Mi querido Andrés, te mando un saludo, lo mejor alíviate, quiero ir a visitarte a Acapulco, nada me daría más gusto que ir a Acapulco, ya había pensado en ir en octubre, así que allá nos vemos", expresó Rivero.

En la entrevista explicó que tiene más de 30 años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, California, donde lleva una vida tranquila con su familia, además de seguir realizando su rutina de ejercicios que lo ha mantenido en excelentes condiciones a sus 84 años, aunque ya luce una cabellera totalmente cana.

Rivero es recordado por actuar en cintas como "Bellas de noche" y "Las ficheras", en Estados Unidos alternó con figuras internacionales en películas como "Soldier Blue" (1970) y "Río lobo" (1970), en donde trabajó con John Wayne; en "The last hard man" (1976) con Charlton Heston y "Day of the Assassin" (1979) con Glenn Ford.

Preocupa salud de Alejandra Guzmán

El martes pasado durante la gala por la Herencia Hispana, celebrada en la ciudad de Washington, Alejandra Guzmán sufrió una caída mientras estaba en el escenario, debido a que su cadera se dislocó por lo cual tuvo que ser trasladada a un hospital.

A la mañana siguiente la cantante decidió romper el silencio mediante un comunicado de prensa que se envió desde sus oficinas y en el que aseguraban que la intérprete de La Plaga se encontraba bien y que ya había sido dada de alta.

“Alejandra Guzmán está estable y bien después de caerse durante su actuación en el evento de la Hispanic Heritage Foundation. Como siempre, La Guzmán, estaba dándolo todo en el escenario cuando perdió el equilibrio. Fue transportada al hospital de la Universidad George Washington, donde fue tratada y dada de alta anoche”, se puede leer en el texto.

El mensaje venía acompañado por una grabación, donde la cantante explicaba de viva voz lo que había sucedido:

"Realmente estoy bien. Lo que pasó es que se me dislocó mi cadera derecha y es algo que puede pasar. Nunca me había pasado, pero en el Kennedy Center pasó. Quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien. Voy pronto a mi casita y no hay fractura, gracias a Dios".

