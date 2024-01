Green Day desata la energía del rock en una actuación inesperada en el metro de Nueva York

Ayer, 16 de enero, la legendaria banda Green Day y el reconocido entrevistador Jimmy Fallon causaron sensación al ofrecer un inesperado concierto en la estación de Rockefeller Center del metro de Nueva York.

La interacción entre los cantantes y los fanáticos, como se puede percibir en los videos en redes sociales, comenzó cuando los famosos llegaron disfrazados con barbas, gorros, anteojos y bigotes, tratando de pasar desapercibidos mientras empezaban a tocar. En ese momento, Jimmy se unió a la actuación tocando un pandero.

La similitud en la voz y la música con la banda real dejó perplejos a los usuarios que disfrutaron de canciones como “Basket Case”. No obstante, la agrupación finalmente reveló su verdadera identidad, generando conmoción.

Este evento forma parte de la promoción de su próximo álbum titulado "Saviors", que se lanzará el viernes 19. Sin embargo, los artistas adelantaron temas como "The American Dream Is Killing Me" y "Dilemma" después de tres años fuera de la escena musical. Además, el experimento será transmitido en el programa de Fallon.

Que chimba green day en el metro de NY pic.twitter.com/pTM7bu3CmD — Sr.Sergio (@SrSergioG) January 17, 2024

El nuevo material marcará el decimocuarto álbum en la carrera de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, sucediendo a "Father Of All Motherfuckers", publicado en 2020.

Según las propias palabras de la banda, este disco se caracteriza por ser "crudo y emotivo. Gracioso e inquietante". En cada una de sus canciones, abordan temas contemporáneos y perturbadores como "la enfermedad, guerra, desigualdad, influencers, aplicaciones de citas, salud mental, cambio climático, división de redes sociales, fentanilo, fragilidad...". Todo esto fusionado con un sonido que abarca el power pop, punk, rock e indie.

*Con información de Mariel López.

Green Day y Jimmy Fallon juntos en el subte de Nueva York 🙌



La exitosa agrupación californiana de punk rock lanza su nuevo álbum de estudio "Saviors" este viernes 19 de enero.#1020AM pic.twitter.com/71HBSZ3IS5 — Radio Ñandutí (@nanduti) January 17, 2024

