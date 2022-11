Grammy 2023: Adele, Beyoncé y Harry Styles, entre los nominados

Los temas "Easy On Me" de Adele, "Break My Soul" de Beyoncé y "As It Was" de Harry Styles, entre otros, han sido nominados en la categoría a mejor grabación del año para la 65ª entrega de los premios Grammy, que tendrá lugar el próximo 5 de febrero en Los Ángeles.

La nueva categoría para los compositores en un gran paso adelante. El año pasado una actualización de reglas permitió que cualquier compositor, productor, ingeniero o artista de un álbum nominado a álbum del año pudiera obtener una nominación.

Las cuatro nuevas categorías incluyen mejor álbum de declamación de poesía, interpretación de música alternativa, interpretación de música americana y música original para videojuegos y otros medios interactivos.

