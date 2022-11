Gloria Trevi tendrá su bioserie “ella soy yo” y ya comenzó el rodaje

Esta semana comenzaron las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi. La producción es una versión “oficial” donde se intentará que quede reflejada la vida de la controvertida cantante. El lugar elegido para los inicios de las filmaciones ha sido la Colonia Del Valle, en la Ciudad de México.

Lee también: Gloria Trevi causa polémica en redes por su extrema delgadez

“Ellas soy yo, Gloria Trevi” es el nombre del proyecto que tiene a Carla Estrada trabajando en la producción. Pero antes de comenzar a grabar tanto ella como parte del elenco recibieron la bendición religiosa. La protagonista también participó y lo hizo vía Zoom.



Gloria Trevi le dedicó el evento religioso a su hija Ana Dalay. También aprovechó la oportunidad de agradecer a todos los que están haciendo posible esta bioserie sobre su vida. “Está hecha desde el corazón y con la intención de ayudar a mucha gente”, sostuvo la cantante.



Algunos detalles de la bioserie de Gloria Trevi

De paso, la productora de la puesta en escena les explicó a los presentes que espera que este proyecto sirva para que a nadie más le pase lo que le pasó a Gloria Trevi. “Es importante que la gente nos atrevamos a denunciar, para no permitir el abuso sexual ni la violencia en contra de ninguna persona”, señaló.

Lee también: Angélica Rivera: así es el interior de la mansión en Los Ángeles en la que vive con sus tres hijas

Carla Estrada también detalló que el inicio de la bioserie de Gloria Trevi viene acompañado de la campaña “Ella soy yo”. La iniciativa contará con el apoyo de Consejo Ciudadano, el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Televisa. Asimismo, reveló que Regina Villaverde será quien se ponga en la piel de la cantante.



Explicó que tras un casting la joven, oriunda de la Ciudad de México, quedó elegida para darle vida a Gloria Trevi en su etapa de adolescente. “Me siento muy feliz porque esta es mi primera experiencia, voy a demostrarles que este es un gran proyecto, espero que lo vean. Hice casting y quedé, estoy muy agradecida con las niñas que hicieron casting porque ellas me dieron la fuerza de poder hacerlo”, aseguró la elegida.

De esta manera, Regina dejó en claro que se siente muy feliz por haber sido elegida para personificar a Gloria Trevi ya que se siente “identificada con ella porque mi sueño siempre fue ser actriz. Ya platiqué con ella, no tuve mucho tiempo de poder platicar. Está muy feliz conmigo y yo con ella. No pude hablar mucho con ella, lo que sí es que me dijo que era una niña muy soñadora, muy leal, como yo soy, entonces eso me sirvió mucho”.