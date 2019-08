Gina se despide de sus compañeros; es eliminada de MasterChef La Revancha

Un ganador y un perdedor tuvo la noche de este domingo el reality MasterChef La revancha.

Doña Honorina, ganadora de la tercera temporada del concurso, se coronó como la mejor de entre los ganadores por encima de Ismael, Alan y Bertha, mientras que Gina tuvo que despedirse de sus compañeros al ser la eliminada de la noche.

El encuentro arrancó con la visita inesperada de los cuatro primeros lugares de las ediciones anteriores que se convirtieron en los capitanes de equipo para el primer reto y estuvieron expuestos a la crítica de los chefs Benito, Herrera, Betty y José Ramón.

Después de preparar una entrada el equipo que se fue directamente al reto de eliminación fue el de Bertha, integrado por Doña Clarita, Gina y Pablo, pues las tostadas que presentaron no convencieron a los chefs.

“No trabajaron en equipo, no se vio el trabajo en conjunto, unas ideas por acá, otras por allá. No estaba relacionado, no había una conjetura real ahí”, comentó el chef Herrera.

En el siguiente reto de eliminación Anette Michel anunció que los ganadores se irían al balcón mientras que los capitanes se enfrentarían por ser el mejor y después de cocinar pato el equipo de Ismael fue el perdedor.

“No sé qué decirles, me siento terrible, pero yo sé que pueden”, dijo a sus compañeros.

La recta final ya se sentía y la decisión final se tomaría según el peor postre y, aunque más de uno recibió malas críticas, el peor plato fue el de Lourdes pues al probarlo el Chef Herrera encontró un pedazo de plástico.

"Quisiera borrar esto de mi mente pero no puedo porque se está grabando", dijo Herrera.

Fue entonces que los dos capitanes, Alan y Honorina, se sometieron también a un reto; el primero decidió preparar un volcán de cajeta mientras que la segunda unas gorditas que cautivaron a los jueces.

"Mi querida Honorina reciba este reconocimiento muy merecido, bien ganado", comentó Anette.

En el momento de decir el veredicto, aunque algunos pensaban que Lourdes sería la eliminada por presentar un arroz con leche crudo, el error de Gina fue el peor y tuvo que abandonar la cocina.

"Gracias por abogar por mí. Gracias porque he aprendido mucho y seguiré aprendiendo y no me quería ir", comentó Gina entre lágrimas.

maf