Gerard Piqué confesó el deporte que va poder regresar a hacer tras 25 años

Un 2023 lleno de cambios y con un romance totalmente blanqueado y descuidado de las cámaras y los paparazzi, es el que comenzó para Gerard Piqué. El exfutbolista se mantiene ocupado en sus negocios, pero también ha tenido tiempo de compartir en Twitch una experiencia muy personal.

Leer más: Aseguran que esta fue la forma verdadera en la que Shakira se enteró de la infidelidad de Piqué con Clara Chía Martí

Para seguir su carrera de jugador de fútbol profesional, Piqué muchas veces resignó algunas actividades. Su alimentación siempre fue muy particular y sus hobbies debían acompañar su estilo de vida saludable. Durante una transmisión de Twitch, la expareja de Shakira mencionó que volvió a practicar un deporte que tenía olvidado por distintas razones.

Leer más: La aparente razón por la que a los padres de Clara Chía no les agrada Piqué

1. No sé si es peor el estilo de Pique de la Banda del Patio, o el jersey de Bridget Jones con calcetines de esquiar por encima y con deportivas

2. Las gafas de colores de Catalunya free son por supuesto totalmente necesarias

3. La conversación sobre la deuda de Hacienda pic.twitter.com/AbAnuver99 — Micaela Tovar (@MicaelaTovar3) January 16, 2023

Retirado de los partidos profesionales del deporte rey y totalmente inmerso en el disfrute de sus viajes en compañía de Clara Chía Martí, el padre de Sasha y Milan retomó el esquí. Antes no podía practicar esta actividad porque debía cuidarse al máximo de las lesiones y golpes.



En la actualidad, luego de su retiro, Piqué se encuentra en plena libertad de practicarlo y asegurarse de que si le llega a pasar algo como una lesión, golpe o caída fuerte, no deberá darle explicaciones a ningún club ni contrato, a menos que sea con su empresa: Kosmos.



Esto quiere decir que durante más de 10 años, el padre de los hijos de Shakira no pudo gozar totalmente de este deporte al lado de su familia. Por eso es que rescató esta anécdota de la salida con su nueva novia, para compartir con sus fans que volvió a hacer esquí y lo disfrutó mucho. "He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada. He sentido cosas de cuando era niño", fue parte de lo que mencionó en dicha transmisión.