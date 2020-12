George Clooney arriesga el físico y enferma

La carrera de un actor no siempre está llena de glamour y comodidad como la gente suele pensar, también la disciplina, el sacrificio y la pasión son parte de ello, lo que los hace llegar a los extremos por un papel, como es el caso de George Clooney, quien recientemente declaró que fue hospitalizado de urgencia debido a una pancreatitis, resultado de una rápida pérdida de peso.

El actor, quien saltó a la fama en 1994 por su papel del pediatra Doug Ross en la serie "ER", se encontraba a cuatro días de iniciar el rodaje de su más reciente película "The midnight sky", cuando un fuerte dolor de estómago lo mandó varios días al hospital, donde le diagnosticaron pancreatitis aguda, padecimiento que pudo ser mortal de no haber sido tratado adecuadamente.

“Creo que traté de adelgazar demasiado rápido y no me estaba cuidando lo suficiente”, dijo el actor en entrevista con el diario británico Daily Mirror, respecto a los 12 kilos que debió perder en poco tiempo y que fue la causa de su enfermedad.

Clooney realizó esta transformación para dar vida al personaje de un científico que trabaja en la Antártida e intenta evitar que un grupo de astronautas regresen a la Tierra por una catástrofe que afectó al mundo.

“Me llevó algunas semanas mejorar y recuperarme por completo. No fue fácil porque como director y actor, este proyecto me obligaba a tener mucha energía”, declaró respecto a su doble papel en The midnight sky, la cual fue rodada en un glaciar en Finlandia, con temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de 70 kilómetros por hora. Este trabajo será entrenado por Netflix el 23 de diciembre.

Pero esta no es la primera vez que George Clooney hace algo parecido, en 2006 para la película Syriana, tuvo que subir 15 kilos y durante una escena sufrió un accidente, el cual le ocasionó una lesión en la espalda, pero esto le dio una estatuilla del premio Oscar, como Actor secundario.



