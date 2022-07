"Gangnam style": 10 años de dar galope al boom surcoreano

Actualmente, es común medir el impacto de un artista por su número de seguidores en una red social, reproducciones de su música en plataformas como YouTube o número de vistas en otras como Netflix, pero hace 10 años se trataba de un universo aún nuevo.



Según el documental "K-pop evolution", de YouTube Originals, fue el rapero PSY y su canción "Gangnam style" quien llegó para demostrar que el número de reproducciones se puede usar como sinónimo de éxito.



La canción fue lanzada el 15 de julio de 2012, con una letra y video musical que hacía sátira sobre el estilo de vida ostentoso del distrito Gangnam, en Seúl, para inesperadamente volverse global, ser la más vista de la plataforma YouTube ese año y alcanzar en sólo seis meses las mil millones de reproducciones (hoy supera los 4 mil millones).

También lee: Más de 500 figuras exigen a Videocine tomar acciones por supuesto abuso de Coco Levy



“Ser el primer artista en alcanzar las mil millones de vistas en YouTube fue un sentimiento extraordinario hace 10 años y hoy aún lo es. Haber desempeñado un papel en crear el camino para que la música de todo tipo trascienda las fronteras es un verdadero honor”, expresa PSY en un comunicado compartido por YouTube con motivo del aniversario del tema.

Nación imparable

El décimo aniversario de la canción llega en un momento en que Corea del sur se ha establecido como un gran competidor en materia de entretenimiento y con una fuerte presencia en México.



Tan sólo en la música, apenas el mes pasado la plataforma Spotify reportaba que la Ciudad de México era la segunda con más oyentes de BTS en el mundo, por detrás de Yakarta. En cuanto al audiovisual, esta semana “El juego del calamar” (Squid game), serie proveniente de ese país, se consolidó como una de las favoritas para los premios Emmy al sumar 14 nominaciones e hizo historia al ser la primera en lengua no inglesa en ser nominada en la categoría de Mejor Drama. En cine, “Parásitos” fue la gran ganadora a Mejor película en los premios Oscar 2020.

Para la socióloga Georgina Aldaba, es gracias al alcance de internet y la disciplina que caracteriza a la cultura asiática, que Corea del sur está teniendo el reconocimiento que tiene hoy en materia de entretenimiento.

También lee: Pilar Montenegro, indignada por el video en el que violentan a Mónica Dossetti: "¡alza tu voz!"



"Aquí pasa algo bien interesante porque la cultura oriental se caracteriza por ser muy minuciosa, es decir, son muy perfeccionistas. Cuando deciden entrarle a la globalización surgen productos como el k-pop, los k-dramas, el propio BTS, es como decir ‘vamos a hacer un boom, que impacte, pero como lo que nos caracteriza'", señala la maestra y socióloga por la FES Acatlán.



"'Gangnam style' fue un fenómeno que abrió muchas puertas al respecto, si comparamos el impacto que tuvo esta canción ahora con los alcances que ha tenido BTS el crecimiento ha sido abrumante, la cantidad de fans alrededor del mundo que se identifican con esta figuras va en aumento definitivamente", explica la docente de la UNAM.



Al respecto, el productor ganador del Grammy, Yuno Forquetina explica que “la canción tuvo gran impacto en redes, se volvió un fenómeno que no se veía desde que habían salido proyectos similares como 'Aserejé' y 'La macarena'".



"Corea del Sur está volviéndose uno de los principales importadores no solamente de insumos sino también está compitiendo muy fuerte con grandes proveedores de contenidos de series, películas, música de este lado. Han sido productos que han venido a marcar esquemas y generar una tendencia muy fuerte", destaca Yuno.



Abrazando culturas

Hablando de Latinoamérica, la plataforma YouTube sirve de ejemplo para confirmar que al público le gusta consumir contenidos relacionados con la cultura coreana. Citando el estudio “La ola coreana en México”, de la revista Mundo Asia Pacífico, las plataformas digitales ayudan a la masificación de la cultura coreana, (especialmente el k-pop) al “hacerlo más accesible y viralizable para las personas que empezaban a estar más interesadas en la cultura coreana”.



YouTube destaca 2017 como un año clave para la explosión del k-pop en Latinoamérica cuando BTS se presentó en el primer KCON en la región, junto con Red Velvet, Seventeen, Eric Nam, EXID, NCT127, aSTRO, Infinitive H y Monsta X.



Además, músicos provenientes de este lado han dado el brinco y trabajado con grandes figuras surcoreanas, como lo hizo Reik al colaborar con Super Junior o MBLAQ! o por ejemplo la influencia que la música interpretada por Luis Miguel ha tenido en bandas de pop coreano como Super Junior y EXO-K.

​​​​​​​También lee: ¿Captan a Piqué escuchando tema de Shakira?



“Siempre lo diferente nos atrae y la figura del oriental, específicamente los coreanos, es una figura que a la sociedad mexicana le llama”, explica Georgina Aldaba.



“Aquí pasa algo interesante, hay un concepto llamado aporofobia que es la fobia a los pobres. Un mexicano promedio cuando te refieres a alguien de Sudamérica hay cierto rechazo pero si hablas de un alemán, un inglés, europeo, estadounidense… es distinto. Tendemos a idealizarlo, y creo que este fenómeno se da con buena parte de los orientales, esta idealización, y de ahí que el consumir sus productos culturales, series, música, de cierta forma nos conecta entre sociedades. Tiene que ver con esta admiración hacia lo extranjero que en este caso es de forma positiva porque igual puede ser negativa”, reflexiona.



La socióloga explica que si bien el hiperconsumismo tiende a tildarse como algo negativo, cuando se trata del acercamiento de productos culturales de otros espacios se convierte en algo sumamente positivo porque se da una conexión.



“Te das cuenta que no es tan diferente el cotidiano de ellos como el nuestro y eso lo conocemos gracias a la industria cultural. El hecho de que estos productos culturales gracias a la globalización puedan llegar a nosotros se convierte en algo positivo. Tener un ojo crítico al respecto de lo que se consume debe ser en cualquier producto cultural. Consumir este tipo de productos es una forma de acercarte a ese mundo que a lo mejor por la condición económica del país está bastante alejado”.

También lee: Andrea Legarreta recordó el día que bateó a Luis Miguel

Un mundo viral

“Gangnam style” fue para la plataforma YouTube el tema que dio paso a la creación del “Billion views club” (club de los mil millones de vistas) en el que actualmente están fenómenos como “Despacito” de Luis Fonsi ft Daddy Yankee, “Take on me” de A-ha”, “Uptown funk” de Mark Ronson ft Bruno Mars y “Waka waka (this time for Africa)” de Shakira, entre otros.



Hoy en día, además, son J Balvin y Justin Bieber quienes más videos tienen que han sobrepasado las mil millones de vistas, con 11 en total, mientras que “Hello” de Adele está considerado como el tema que más rápido entró al club de YouTube.



¿Cómo le va a los mexicanos? Los Ángeles Azules tiene dos canciones en este club: “Nunca es suficiente”, que interpretan con Natalia Lafourcade, y “Mis sentimientos”, junto a Ximena Sariñana.