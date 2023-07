Galilea Montijo: Consentida no, afortunada sí

¿Inalcanzable? No. ¿Consentida? Tampoco, o por lo menos así de define; la versión de Galilea Montijo que millones de personas ven a diario en pantalla no se construyó de la noche a la mañana, pasó por un proceso de aprendizaje constante que día a día la ha hecho madurar y ocupar el lugar que hoy en día tiene en la televisión.

“Para nada soy inalcanzable, me siento afortunada de hacer lo que me gusta, pero sé que cuando salgo de los programas o se apagan las luces tengo mi vida afuera, me considero como cualquier ser humano, pero afortunada de tener un trabajo que amo”, dice la también conductora del programa Hoy desde 2008.

En su camerino a minutos de entrar al escenario para conducir la más reciente gala de eliminación de La casa de los famosos México reconoce que está pasando por un proceso de duelo tras su reciente divorcio, pero admite que su trabajo es la mejor terapia para salir adelante.

“Estoy reconstruyéndome, lo veo como un rompecabezas, así mi vida en este momento, pasando por este duelo y agarrándome de la chamba y de la gente que me quiere”, señala en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL mientras la maquillan.

Ser la anfitriona de este reality producido por Rosa María Noguerón es para ella un déjà vu que la remite 21 años atrás, cuando participó en la primera edición de Big Brother VIP México (2002) y que, por cierto, ganó.

“Es recordar siempre de alguna u otra manera, me lleva a esos momentos donde también yo estuve en una experiencia parecida, pero ahora con las redes sociales es completamente diferente; son una herramienta esencial que ha ayudado para que el programa tenga tanto éxito”.

Los nervios de estar en un programa en vivo son los mismos que hace dos décadas, confiesa, pero aclara que para nada es la misma Galilea que vimos en aquel reality show de los años 2000.

“Estoy segura de que los seres humanos cambiamos todos los días y sí te puedo decir que soy completamente otra persona, no en mi esencia, pero sí en mi manera de ver la vida, mi manera de defender mis ideas y no me callaría muchas cosas hoy en día”.

Si bien se ha mantenido en la televisora con presencia constante en la pantalla, la tapatía no se considera la conductora preferida o consentida de Televisa, pero sí afortunada de cumplir los sueños de la infancia de estar en el medio del espectáculo.

El concurso que lo cambió todo

Ganar en el certamen Chica TV en 1993 fue el primer acercamiento que tuvo con la televisora de San Ángel, por lo que durante un año tenía que cumplir con varios compromisos y tomó clases de actuación, ahí fue donde decidió quedarse e intentar tocar puertas durante varios años.

“Mi intención era estar en las telenovelas, ese era mi sueño desde niña, las veía y me quedaba clavada, soñando algún día estar actuando, pero el camino, el destino me fue llevando a la conducción, que disfruto. Pero tener un micrófono implica una responsabilidad de no regarla en el momento”.

Entre los momentos más felices en su vida están cuando logró comprarle una casa a su mamá y la sacó de trabajar, además del día que nació su hijo Mateo.

“Los primeros años fueron muy difíciles, como todos, cuando estás comenzando; yo no había vivido afuera de mi casa, de Guadalajara. Era por un año y decidí quedarme por un poco más. Y ya llevo 30 años viviendo acá”.