Gael sufre por una mujer libre

Un machista, que de todo culpa a la mujer, es el nuevo personaje de Gael García Bernal, quien considera que éste es sólo el arquetipo del hombre de hoy.

En Ema, la nueva cinta dirigida por Pablo Larraín (Neruda y No), se cuenta la vida de una pareja, integrante de una compañía de danza experimental, que comienza la decadencia tras una adopción fallida.

El actor tapatío hace mancuerna con la chilena Mariana Di Girolamo (Perdona nuestros pecados), cuyo trabajo se verá a partir de mañana en salas nacionales.

“El personaje es un arquetipo de lo que somos nosotros como hombres, su actitud es reaccionar desde lo que heredó y heredamos todos, una especie de, no sé, supremacía del hombre versus la mujer”, comenta García Bernal.

“Todos hemos actuado y queremos deshacernos de eso, pero de repente lo vemos reflejado en cada aspecto de la sociedad, en todo lo que hacemos, en todo lo que se espera incluso de nosotros”, indica el histrión.

Por ello, comenta por su lado Di Girolamo, es una película necesaria en el actual contexto. Su papel es de una chica ejerciendo su plena libertad en varios temas, como la sexualidad.

“Ella es una revolucionaria, hace lo que quiere, hace y deshace a su antojo, no estamos acostumbrados a ver a un personaje así, pero Pablo (el realizador) tuvo la osadía”, subraya la sudamericana.

“¡Estamos en un momento crítico, cuestionándonos todo!”, apunta García Bernal.

El actor de Amores perros y Rudo y cursi señala que ninguno de los personajes que ha tocado en su carrera, se asemeja a su vida real.

“Si quisiera hacer cualquiera de Shakespeare, no me he acercado a algo similar, es imposible. La premisa de esta película es una adopción fallida y lo que pasa con ellos (la pareja) y no tengo remota idea de eso, quizá ser padre me ayude para entender un poco, pero no”, subraya.

Ema cuenta en su elenco, entre otros, con Santiago Cabrera (Che: el argentino), Josefina Fiebelkorn (Vuelve temprano), Giannina Frutero (La cacería) y Mariana Loyola (Cachimba).

En Chile tuvo poca asistencia, pues coincidió con las manifestaciones sociales.