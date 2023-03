Gaby Spanic: ¿En qué telenovelas trabajó como extra?

Gaby Spanic es una de las actrices venezolanas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Producciones como “Soy tu dueña”, “La intrusa” o “Si nos dejan” han contado con ella como protagonista.

Sin embargo, antes de lograr el éxito mundial con la telenovela “La usurpadora”, Gaby Spanic trabajó durante mucho tiempo como extra.

Sin dudas el certamen de belleza Miss Venezuela le abrió muchas puertas, pero para ingresar al mundo de la actuación tuvo que trabajar muy duro.

¿En qué telenovelas trabajó como extra?

“Empecé como extra, empecé desde muy abajo…nadie me regaló nada; fue poco a poco (que fui subiendo); me gané mi beca de actuación y bueno, siempre soñé desde niña ser actriz. Empecé con personajes muy pequeños y agradezco a tantos escritores que me dieron la oportunidad”, aseguró Spanic.

“Como extra hice “Mundo de Fieras”, “María Celeste” y “La fuerza de los humildes”. También, hice un programa de comedia que se llamó “Cheverísimo”, pero así empecé, piano a piano” fueron las palabras textuales de Spanic.

Sin dudas Gaby Spanic demostró que los sueños se cumplen y que si uno trabaja duro todo se puede lograr. Sin embargo cuando Gaby Spanic logró el éxito en “La Usurpadora” no lo tuvo nada fácil, ya que la sobre exigían físicamente en los rodajes, tanto así que se quedaba dormida todo el tiempo del cansancio que tenía.

“Le pasaba muy seguido, y no la estoy criticando, al contrario, la admiro muchísimo por todo el trabajo que hacía, se quedaba dormida. Parecía una cenicienta, bellísima, así su cara maquillada perfecta, pero dormidisima, porque, señores, los llamados son a veces desde las seis/siete de la mañana y terminas a las 11 de la noche, entonces entre escena y escena, entre cambio de luz, entre cambio de set, ahí se echaba su pestañita y sí la vi varias veces”, comentó Adriana Fonseca sobre esta situación de Spanic.