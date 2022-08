Gabriela Cartol, la guerrerense sin estereotipos

Gabriela Cartol vivió su primer gran cambio de vida a los 12 años, cuando se mudó de Acapulco a Manchester, Inglaterra: de esa experiencia aprendió más sobre el racismo y lo difícil que puede resultar para una persona desplazarse de su lugar de origen.

Hoy es reconocida por estelarizar la cinta nominada al Oscar La camarista, además de otros proyectos que incluyen a una de las series estadounidenses más populares de la plataforma Peacock: The resort, una producción en la que también comparte con su paisano Luis Gerardo Méndez y otros actores estadounidenses como Nina Bloomgarden, Cristin Milioti y William Jackson Harper, donde interpreta a Luna, la gerente de un lujoso complejo turístico en el que ocurren misteriosas desapariciones.

Pero recuerda que a principios de 2000 ya sentía el peso por la notable diferencia cultural entre ese país europeo y todo lo que hasta entonces había conocido en su México natal.

También lee: Ingrid Coronado se defiende: Responde a Anna Ferro sobre supuesta demanda contra Del Solar

“Los niños tenían sus propias computadoras, era la primera vez que yo probaba la multiculturalidad incluso en lo religioso: estaba entre cristianos, católicos, protestantes, musulmanes y cada quien tenía su propia idiosincrasia a muy temprana edad”, recuerda Cartol en entrevista.

Supo del racismo porque en el plan de estudios se hablaba de Martin Luther King y de los cambios a nivel racial que le sucedieron; ahí comenzó a cuestionarse sobre las injusticias por el color de piel, no era un tema que ella había enfrentado con sus compañeros, pero sí la discriminación por no poder hablar inglés.

A su mamá se le había presentado una oferta de trabajo en aquel país, pero no hubo oportunidad previa de inscribirla en clases de inglés por lo que comenzó la secundaria sin comunicarse.

“Me acuerdo que decía a mi mamá: ‘¿pero cuándo va a ser ese momento donde yo voy a poder hablar, comunicarme con los otros?’ Y me decía: ‘ten paciencia’, pero yo llegaba llorando a mi casa porque no les entendía nada, no tenía amigos”, cuenta.

“De pronto, con esa práctica, a los meses me di cuenta de que ya los entendía y luego vas subiendo de nivel y entonces esa fue para mí la prueba de que todo se puede por más difícil que parezca y eso también me forjó el carácter de entender que todo tiene su tiempo y hay que trabajarle, pero nada es imposible”.

También lee: La actriz Anne Heche, en estado crítico tras grave accidente automovilístico

Cartol (conjunto de sus apellidos Carmona y Toledo) presentó The resort en la más reciente Convención Internacional de Cómics de San Diego (ComicCon), donde hubo varios mexicanos representando a la comunidad latina en producciones internacionales; entre ellos, Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes se unieron al Universo Marvel.

Para Gabriela, quien durante su carrera ha luchado por no ser encasillada por sus características físicas, esta es una oportunidad de representar la capacidad multifacética de los mexicanos.

“Es un gran momento para ser actor o actriz porque hay demasiada demanda, la globalización y la internacionalización han ayudado muchísimo a visualizarnos, a la representación”, destaca la actriz.

Cartol es miembro del movimiento Poder prieto, una iniciativa de varios actores para visibilizar la discriminación que las personas de tez oscura padecen en la industria cinematográfica. Junto a otros como el mismo Tenoch, Maya Zapata y Yalitza Aparicio, que se han manifestado públicamente sobre el racismo.

Para ella es importante representar a los mexicanos en el cine, pero no desde el nivel de estereotipo de siempre.

“En mi caso que hablo tres idiomas y sigo tomando clases de actuación”, dice.

20.2% de los mexicanos se sienten discriminados por distintos motivos, según una encuesta del INEGI.

Gabriela Cartol

Actriz

"Ya me empiezan a ofrecer otro tipo de papeles, estamos armando estrategias para que se nos vea de otra manera no estereotipada”

En la historia



En la bioserie Pancho Villa. El centauro del Norte, de Star+, la actriz dará vida a la esposa del ídolo.