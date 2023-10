Gabriel Soto reacciona al supuesto romance de Geraldine Bazán con el ex de Ninel Conde

Desde hace unos días han circulado unas fotografías en las que aparece la actriz Geraldine Bazán junto a sus hijas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero lo que verdaderamente llamó la atención fue que las tres iban acompañadas de Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde.

De inmediato las especulaciones sobre un posible romance comenzaron a circular y aunque la actriz ha dejado claro que solo se trata de una buena amistad, las sospechas continúan. Es por ello que Gabriel Soto, exesposo de Bazán, fue cuestionado al respecto, esto durante un encuentro que tuvo con los medios a su llegada a México.

El actor de "Vencer la culpa" se mostró bastante accesible, sin embargo, se negó a opinar sobre esta supuesta nueva relación, eso sí dejó claro que lo único que le desea a su ex es toda la felicidad del mundo: "De la vida personal de Geraldine ya no me toca opinar, pero mientras ella sea feliz y esté bien, mientras mis hijas estén bien y felices, le deseo toda la felicidad", dijo en un video publicado por el periodista Eden Dorantes.





Geraldine Bazán podría estarse dando una nueva oportunidad en el amor junto a Giovanni Medina. Foto: Captura de pantalla





Ante la insistencia de las cámaras y los micrófonos que ahí se encontraban, Soto explicó que todo lo que espera es que la madre de sus hijas sea feliz y que ellas sean tratadas con cariño y respeto por la persona que esté al lado de su madre: "Simplemente le deseo que sea muy feliz siempre", agregó.

Por último, el también atleta dejó claro que aunque no mantiene una amistad con su expareja siempre deseará lo mejor para ella, pues del bienestar de ella también depende el bienestar de sus hijas: "Mientras ellas estén y sean tratadas bien, es lo importante, que haya un buen trato y respeto. "Mientras (Geraldine) esté feliz, mis hijas van a estar felices. De eso se trata la vida, de ser felices", expresó.









Gabriel Soto niega acusaciones de evasión de impuestos en Perú

Durante la breve charla, el actor también habló sobre los señalamientos de evasión fiscal que las autoridades peruanas hicieron en su contra, pues aseguraron que en los últimos años el actor entro al país sudamericano con visa de turista, cuando en realidad sus viajes eran por motivos de trabajo.

De acuerdo con una investigación que fue dada a conocer en un canal de televisión local, Soto, al igual que varios artistas más, entre ellos Édgar Vivar, no pagaron los impuestos correspondientes a sus trabajos como artistas dentro del Perú y aunque se desconoce si revisarán algún tipo de sanción, las autoridades aseguraron que están investigando.

Gabriel también fue cuestionado sobre estas acusaciones las cuales no sólo negó, sino que se dijo dispuesto a cooperar para aclarar cualquier situación, pues no sólo tiene sus papeles completamente en regla, sino que ha viajado al país en varias ocasiones y nunca ha tenido un solo problema.

