Gabriel Retes me abrió las puertas en el cine: Gerardo Quiroz

La muerte del cineasta Gabriel Retes representa también la pérdida de un mentor para Gerardo Quiroz, quien lo recuerda como la persona que creyó en él cuando su sueño de ser actor se estaba gestando.

Quiroz tenía 19 años cuando el realizador le ofreció participar en la cinta "Los náufragos del Liguria", una cinta de 1985 donde compartió créditos con la actriz Tina Romero y el padre de Gabriel Retes, don Ignacio Retes.

“La noticia me tiene muy triste, sobre todo porque él era uno de los personajes más importantes del cine mexicano, que no sólo sabía dirigir sino que además retomaba sus historias de los libros. Recuerdo cuando filmamos 'Náufragos II: Los Piratas' y lo mucho que aprendí junto a él”, dijo el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

La película en la que ambos colaboraron está basada en la novela del escritor italiano Emilio Salgari y la segunda parte se filmó al año siguiente con el mismo reparto.

“Le daba oportunidades a nuevos talentos, como fue mi caso. Después de que me dio la oportunidad tuve otras maravillosas como fue “Mariana Mariana”, de Alberto Isaac; “Amigo”, dirigida por Oliver Stone; y “Un hombre en guerra”, con Anthony Hopkins. Es decir, ese lanzamiento que me dio Gabriel Retes me abrió las puertas en el cine”, afirma.

Tras colaborar como actor junto al creador mexicano, Gerardo Quiroz continuó marcando paso en la industria del cine y tiempo después también cerró contratos como director en algunos trabajos.

“La vida esa una rueda de la fortuna y siempre hay que regresar lo que obtuviste de alguien y ser agradecido. Yo hice siempre mucha química con Lourdes Elizarraraz, su esposa y ahora viuda, que espero que esté bien. Estoy tratando de localizar su teléfono actual para comunicarnos, y también con Claudio Retes, su hijo, con su padre, don Ignacio Retes, una institución, una eminencia para el teatro”.

“Perder a alguien de por sí ya es doloroso, pero lo es más en una época tan difícil como en la que nos encontramos ahora”, dice el ahora productor, quien recibió la noticia del fallecimiento del director en su casa, mientras se encuentra en confinamiento por la crisis sanitaria que aqueja el mundo.

Lo que Quiroz rescata de su experiencia junto a Gabriel Retes, es que era un cineasta entusiasta desde joven, un creativo muy trabajador a quien recordará eternamente.

