Frente al espejo, Sarah Kohan presumió su six pack de acero y se llevó todas las miradas

Sarah Kohan es una de las modelos e influencers más conocidas a nivel mundial, pero sin dudas parte de su fama se la debe a quien fue durante un par de años su ex pareja.

Estamos hablando del jugador mexicano Javier Hernández Balcázar, conocido deportivamente como ‘Chicarito’ Hernández. Sarah Kohan y el jugador estuvieron en pareja un tiempo, pero luego decidieron tomar caminos separados.

Actualmente Sarah Kohan cosecha en Instagram más de 1,4 millones de seguidores, y ella se autodefine como creativa, diseñadora de interiores, viajera y madre.

En las últimas horas, la modelo australiana Sarah Kohan decidió utilizar su cuenta de Instagram para presumir su increíble abdomen trabajado.

Sin dudas la joven trabaja mucho y se entrena todos los días en el gimnasio para conseguir una figura tonificada y en línea. Sin embargo, esta no es la primera vez que Kohan presume en sus redes sociales de su increíble cuerpo.

En otra ocasión la modelo se mostró por las calles de Inglaterra luciendo una minifalda de cuero marrón, la cual combinó con botas y con una ombliguera o top, también en color marrón. Incluso Sarah Kohan sabe que los looks monocromáticos sirven para estilizar la figura.

¿Cuándo se divorció Sarah Kohan de Chicharito?

La relación entre la modelo australiana y Chicharito duró desde 2018 a 2021 (año en que se divorciaron), lo cual llamó la atención, ya que la pareja se había casado y tuvieron 2 hijos. Sin embargo ambos mantienen una excelente relación por el bien de sus hijos Nala y Noah.

Incluso Chicharito recientemente realizó una sorpresiva declaración sobre su separación. “Y estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Yo estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería de estar y de que teníamos que buscar otra manera y que no se pudo dar, porque yo sabía que estos precios podían llegar”, aseguró el jugador.