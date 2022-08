Dos meses después de que el actor Fred Savage fuera despedido de su cargo como productor y director del reboot de “Los años maravillosos”, serie que él protagonizó en la década de los 80, nuevos detalles han salido a la luz, dejando al tierno Kevin Arnolds en medio de la polémica.

De acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter, los motivos que llevaron a la cadena ABC a deslindarse por completo de Savage, fueron las quejas por presunto acoso verbal y agresión sexual que seis mujeres de su equipo de trabajo hicieron en su contra.

Según la información, las denunciantes, quienes prefieren mantenerse anónimas, pidieron hablar con uno de los ejecutivos a quien revelaron que el actor, de 46 años, tenía un comportamiento indebido en el set, incluso aseguraron haber conocido “dos lados muy diferentes de Savage: un compañero carismático, aparentemente solidario, y un alter ego mucho más oscuro" que las hacía sentir incómodas.

Por si fuera poco, a esta queja se unió una exempleada de Savage, quien contó a detalle un desagradable episodio que habría vivido durante una salida con el actor y varios amigos de trabajo. La joven explicó que en un momento de la noche se dirigió al baño y para sus sorpresa, al salir, Savage ya la estaba esperando, luego la empujó contra la pared "con ojos de muerto", la besó sin su consentimiento y trató de propasarse con ella. Por fortuna pudo frenarlo e irse del lugar, pero a los pocos minutos recibió un mensaje de texto con una disculpa.

En otro de los testimonios, se menciona que la razón por las que decidieron romper el silencio es la extraña relación entre Fred y una de las chicas más jóvenes del equipo, pues ésta no sólo se habría mudado a la casa del actor, también parecía estar siendo manipulada por él. Cabe destacar que él es casado y tiene tres hijos.



Savage niega acusaciones

Tras salir a la luz los señalamientos en su contra, el protagonista de cintas como “Celos asesinos” emitió un comunicado en el que no sólo asegura que los incidentes que se mencionan jamás ocurrieron, sino que se dice completamente devastado por no poder lograr que las personas con las que trabaja lo vean como un buen compañero:

“Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido", escribió.

Savage finaliza el escrito asegurando que no hay nada más importante en el mundo para él que ser un buen amigo, esposo, padre y compañero, por lo que tomará acciones para cambiar cualquier cosa que hay sido mal vista: “Trabajaré para cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien” .

El actor ya se había enfrentado a acusaciones de este tipo anteriormente. En 1993 una de las vestuaristas de la serie lo demandó junto con Jason Hervey por acoso físico y verbal.

Años más tarde, en 2018, enfrentó otra demanda por su comportamiento en el set de The Grinder, luego de que el diseñador Younjoo Hwang dijera que causaba un “ambiente de trabajo extremadamente hostil”, debido a su agresividad con las empleadas en el set. Sin embargo, no se encontraron pruebas en su contra.



