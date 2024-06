Franz Ferdinand abrirá los conciertos de The Killers en México

Ocesa confirma que Franz Ferdinand será quien abra los conciertos de The Killers en la Ciudad de México, pues la banda británica se encontrará en nuestro país en esas mismas fechas para presentarse en el festival Pulso GNP, en el que es headliner, junto a los Killers y Belanova.

Desde ayer circula que The Killers tendrá como invitados a nada más y nada menos que Franz Ferdinand, otra gran banda de rock alternativo, por lo que los fans del grupo estadounidense están muy entusiasmados, pues muchos de ellos son admiradores de ambos conceptos musicales.

El grupo, mejor conocido por temas como "Do you want to" y "Take me out", se encontrará en México en el mes de octubre, el mismo en que The Killers presentará sus conciertos, pues son una de las bandas que participarán en el festival queretano Pulso GNP, que se llevará a cabo el 12 de octubre.

De hecho, aterrizará días antes en tierras mexicanas para subir al escenario del Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol, los días 5 y 6 de octubre.

Los boletos para ver a The Killers para el 5 de octubre ya se agotaron, pero aún hay pases disponibles para la segunda fecha.

Cabe destacar que Franz Ferdinand también se presentará en los espectáculos que el grupo ofrecerá en Guadalajara y Monterrey, los días 3 y 9 de octubre, que tendrán lugar en el Estadio 3 de Marzo Gol y Estadio Banorte Monterrey, respectivamente.

Las seguidoras y los seguidores, tanto de The Killers como de Franz Ferdinand, han descrito los futuros conciertos como una serie de eventos que, por la calidad musical que los resguardará, se convertirán en un momento épico.

"Este evento será magnánimo, premio doble".

Franz Ferdinand y The Killers se presentarán en el Auditorio GNP Seguros los días 5 y 6 de octubre. Foto: X

The Killers volverá a México con la gira de su 20° aniversario, "Rebel Diamonds 2003 - 2023", la gira, de hecho, comenzó hace unos días, el pasado 14 de junio en Europa.

