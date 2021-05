Francisco Céspedes cantará a su madre y a Armando Manzanero

Para Francisco Céspedes pensar en su madre es pensar en su origen, en sus raíces, pero también en su futuro, pues afirma, su crianza fue fundamental para desarrollar esa vena artística que lo ha distinguido en casi 50 años de carrera.

“Mi madre ha sido todo, pieza fundamental en mi vida, sin su amor y educación quién sabe quién sería yo. Creo que para todos la madre lo es todo y para mí no es distinto. Ella en mí formó toda mi parte artística, soy artista por ella. Ella me impulsó y también fue y ha sido mi inspiración para muchas de las canciones que he escrito”, dijo Céspedes a EL UNIVERSAL.

El nacido en Cuba se ayudará de Carlos Cuevas y Rosy Arango para presentar un show con el que celebrarán a las madres y de esa forma homenajear a la suya, a quien le compuso una canción y la cantará en el show que tendrán este sábado y que se llevará a cabo desde el Princess Mundo Imperial en Acapulco.

“La idea nació porque Carlos (Cuevas) y el maestro (Armando) Manzanero teníamos el espectáculo Armando un pancho y ahí hicimos esa bonita amistad que tenemos y que quisimos seguir desarrollando, ahora el maestro ya no está pero queríamos seguir con el show y por eso se nos ocurrió invitar a Rosy, con quien tanto Manzanero como yo ya habíamos trabajado”, mencionó el cantante.

Este show también será un momento para celebrar la vida y obra del fallecido cantautor yucateco, a quien también dedicarán este concierto e interpretaran algunos de los temas que hiciera más popular Armando Manzanero.

“Al maestro siempre lo celebraremos, su música será inmortal y siempre será un buen pretexto para traer esas obras maestras que nos dejó y con él, siendo el rey del romanticismo, pues no hay mejores canciones para celebrar a las mujeres, a las madres en su día”, detalló.

Para Francisco, regresar a los escenarios le trae una nueva esperanza ya que tras un año de nos estar frente al auditorio, saber que otra vez tendrá ese contacto lo ha sacado de esa depresión en la que se sentía en estos últimos meses.

“La pandemia me deprimió, han sido momentos difíciles y más a nosotros como artistas que vivimos del público y de su aplauso. Ha sido un tiempo difícil, yo pasé por una depresión fuerte, pero saber que ahora podremos estar de nuevo juntos me ha regresado incluso la inspiración para seguir trabajando y no desistir, saber que quizá lo peor ya ha pasado”, dijo.