Tara Reid, la inolvidable actriz de "American Pie", generó una ola de críticas y comentarios negativos luego de que posteó un par de fotografías en blanco y negro en las que aparece en bikini.

Su delgada figura escandalizó a más de uno en Instagram, donde le recomenaron ir al médico porque “esa delgadez ya era algo enfermo”.

La estadounidense de 45 enfrentó la polémica y lamentó los ataques de odio en contra de su cuerpo.





“Deja de odiar, empieza a amar, nadie tiene que avergonzarse del cuerpo, no está bien, no está bien y lastima a la gente. Por favor, no seas una de esas personas, tiene un efecto”, se lee en el mensaje que acompaña con otra instantánea de sí misma pero a color.

Tara argumentó que si para muchos lucía demasiado delgada en las instantáneas en blanco y negro, sólo se trató de un efecto visual por el ángulo de las fotos, y aseguró que se encuentra bien de salud, con un metabolismo acelerado.



"Para todos los que hicieron sus grandes comentarios exponiendo su odio por mi imagen artística que publiqué ayer, fue el ángulo. Aquí hay otra foto de ayer para mostrarles que no soy demasiado flaco, tengo un metabolismo acelerado. Cualquiera con un metabolismo acelerado comprende que es imposible ganar peso. Todo lo que hago es comer. Para todos los que escribieron algo agradable y me defendieron, ¡los amo! Y sigue difundiendo ese amor, es lo único que salvará este mundo".

Esta no es la primera vez que Tara, quien interpreta el papel de Vickie en las cintas de "American Pie", causa polémica por su delgada figura, desde hace años que la actriz luce esta apariencia que asegura es sana y que no tiene que ver con problemas alimenticios.

