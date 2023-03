Hay una frase que dice que envejecer es un privilegio, pero hacerlo bonito es todo un arte, esto puede aplicarse a la actriz y cantante Vanessa Williams que el día de hoy llega a la edad de 60 años, con una vitalidad y belleza impecables, pero además con un importante historial dentro del mundo de la música, el teatro, la televisión y el cine.

1.- Vanessa nació en Tarrytown, Nueva York, el 18 de marzo de 1963, es hija de Milton Augustine Williams Jr. y su madre, Helen Tinch, tiene un hermano llamado Chris.



Instagram Vanessa Williams.

2.- Su carrera comenzó como reina de belleza, en 1983 ganó Miss Nueva York y al año siguiente fue coronada como Miss América, siendo la primera afroamericana en ganar ese título, pero su reinado duró sólo 10 meses, ya que fue amenazada de muerte y salieron a la luz unas fotografías de ella desnuda, así que tuvo que renunciar.



Instagram Vanessa Williams.

3.- Tras unos años alejada de la mirada pública, Vanessa inicia su carrera como cantante en 1988, su álbum debut se llamó The Right Stuff, del cual se desprendieron los sencillos "The Right Stuff", "(He's Got) The Look", "Dreamin" y "Darlin' I", por esta producción recibió dos nominaciones al Grammy.



Instagram Vanessa Williams.

4.- En 1987 contrajo matrimonio con su representante Ramon Hervey II, con quien tuvo tres hijos: Devin, Jillian y Melanie.



Instagram Vanessa Williams.

5.- En 1996 protagonizó al lado de Arnold Schwarzenegger y James Caan la película de acción "Eraser", por este trabajo fue nominada al premio Blockbuster Entertainment por Mejor Actriz.



Foto: Imdb.

6.- En 1998 ganó popularidad entre la comunidad latina, cuando protagonizó al lado del cantante boricua Chayanne el film "Dance with Me" (Baila conmigo), donde interpretaron a una pareja de baile.



Foto: Imdb.

7.- Como actriz de musicales se coronó como una de las mejores en Broadway, cuando protagonizó el montaje "Into the Woods" en 2002, donde interpretó el papel de la bruja, actuación que le dio buenas críticas y su nominación a los Premios Tony en la categoría de Mejor Actriz Principal en un Musical.



Instagram Vanessa Williams.

8.- Interpretando el papel de Wilhelmina Slater, una editora gráfica, en la serie "Ugly Betty", Vanessa Williams volvió a estar en el centro de la atención ya que recibió tres nominaciones al premio Primetime Emmy como Mejor Actriz de Reparto - Serie de Comedia, en los años 2007, 2008 y 2009 y nominada a los Premios del Sindicato de Actores como Mejor Reparto y Mejor Actriz de Reparto.

9.- Se pudo ver a Vanessa al lado de Miley Cyrus en "Hannah Montana: La película" (2009), donde interpretó el papel de su representante.

10.- También fue parte de una de las series más exitosas de la segunda década de los dos mil, "Desperate Housewives" ("Amas de casa desesperadas"), donde estuvo de 2010 a 2012.



Foto: Imdb.

