Foto del rostro de Jessica Simpson impacta a sus fans: "esto es muy triste"

Desde hace años, el cambio físico de Jessica Simpson ha sido notable, la actriz, cantante y modelo ha mostrado en redes la transformación de su cuerpo, su delgadez cada vez preocupa más a sus fans, quienes a la par de demostrarle su amor en comentarios, también le externan que están preocupados por ella.

"¿Qué pasa contigo Jessica Simpson?", cuestionan en redes sociales donde la artista, que se lanzó a la fama a finales de los 90's suma casi 10 millones de seguidores en Instagram, misma red donde publicó una serie de fotografías que nuevamente escandalizaron a sus seguidores.

Jessica ha hablado abiertamente de su lucha en contra del alcoholismo en el libro "Open book", donde también confiesa que fue abusada por la hija de un matrimonio amigo de sus padres cuando apenas tenía seis años.

En 2022 llamó la atención su aspecto desmejorado y su marcada delgadez luego de que compartiera un video junto a su hija.

La también diseñadora de modas estadounidense sorprendió con la confesión que hizo en 2021 cuando publicó una foto inédita de lo que calificó como su peor momento, aún bebía alcohol y era una versión irreconocible de sí misma.

“Esta persona, en la madrugada del 1 de noviembre de 2017, es una versión irreconocible de mí misma. Tenía mucho autodescubrimiento por desbloquear y explorar. La bebida no era el problema, era yo, no me amaba a mí misma. No respeté mi propio poder. Hoy lo hago. He sido amable con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes", se lee en el mensaje de entonces.

Fans de Jessica Simpson se preocupan por su delgadez y aspecto desmejorado

Jessica Simpson en 2018 y en 2022. Archivo AP/Captura.

¿Qué le pasó al rostro de Jessica Simpson?

Jessica Simpson, voz de éxitos musicales como "I Wanna Love You Forever" y "I Think I'm In Love With You", así como uno de los rostros más conocido de la televisión estadounidense, de nuevo está dando de qué hablar tras compartir unas fotografías de sus recientes vacaciones familiares.

En las imágenes aparece feliz con sus tres hijos, sin embargo, llamó mucho la atención una foto en particular en la que Simpson luce unos carnosos labios y un muy delgado rostro que como dicen sus fans, no parece ser ella.

Jessica Simpson desata preocupación de sus fans al publicar en su cuenta de Instagram esta foto de su rostro.

"Soy un fan pero esta foto es preocupante". "Soy un fan, obviamente estoy aquí. Dicho esto... ya no se parece a ella misma y eso me pone triste". "¿Dónde está Jessica Simpson en estas fotos?". "Recuerdo su verdadera cara y esto es muy triste". "Jessica era/es una mujer hermosa. Su increíblemente hermosa genética se muestra en sus hijos. ¿Por qué este mundo hace que las mujeres hermosas sientan que tienen que hacerse esto a sí mismas?", son algunos de los comentarios de la publicación que suma más de 100 mil "me gusta".





