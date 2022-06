Florinda Meza quiere que Televisa y Roberto Gómez Fernández hagan las paces

Florinda Meza mantiene la esperanza de que los programas de "Chespirito" regresen a la televisión algún día. Luego de que “El chavo del 8” y “El chapulín colorado” fueran retiradas de la pantalla chica por desacuerdos en los derechos entre Televisa y el titular de la marca, el hijo de Roberto Gómez Bolaños, su viuda ha demostrado a través de publicaciones la tristeza que le causa no poder ver las creaciones que dejó como legado el comediante. Aunque prefiere mantenerse al margen de la situación, se deslinda de la responsabilidad y deja la posibilidad en manos del encargado, Roberto Gómez Fernández. “Me encantaría eso (que volviera Chespirito a tv), ojalá sucediera, pero no depende de mí, desgraciadamente yo no puedo hacer nada y los que pueden hacerlo no lo han hecho”, señala Meza.

Buscan presupuesto para que regrese “El maleficio”

Aunque se anunciaba como uno de los proyectos fuertes de este 2022, la telenovela “El maleficio” fue cancelada hace unas semanas. Sin embargo el productor José Alberto Castro, quien llevaría la batuta de este proyecto, dice que este remake no está desechado y que simplemente se aplazó. La razón es que “El maleficio” es una telenovela que por su naturaleza necesita un gran nivel de producción ya que requiere de grandes efectos especiales, así que Televisa la ha pospuesto hasta el próximo año para poder inyectar el capital necesario para que tenga un altísimo nivel de producción.

Ernesto D’Alessio toma el control de DKDA

Ahora que el reencuentro de DKDA llenó el recinto en el que se presentaron en la Ciudad de México, Ernesto D‘Alessio está alistando lo que podría ser una gira por diversas ciudades de la República Méxicana y, aunque para el show que dieron en la capital Bobo Producciones llevó el evento, nos cuentan que D´Alessio ha dicho que Ari Borboy, dueño dicha empresa productora, no será el manager del grupo, que será él quien esté al mando, ya que no desea malos entendidos y que Bobo solo les ayudará con la parte de comunicación y prensa.

