Florinda Meza: No entiendo la cultura de la cancelación

Florinda Meza fue, como pocas, una de las representantes del género de la comedia en la pantalla durante la década de los 70. Ahora, la actriz busca silenciar a todo lo que atente contra lo políticamente correcto en la sociedad, pues en pleno auge de la llamada cultura de la cancelación, “El Chavo del 8” y otros programas en los que ella participó fueron señalados por incluir escenas con violencia, acoso y discursos de odio, algo que la intérprete de Doña Florinda considera un error y explica que es parte de un reflejo social.



“No acabo de entender a qué se le llama la cultura de la cancelación, pero el humor de antes no era agresivo, al contrario, no hay agresión en lo que hacíamos”, afirma.



“Aun cuando El chapulín colorado recibiera golpes, ¡bueno en la vida se reciben golpes! , aun cuando parezca cruel que El chavo recibiera un coscorrón de Don Ramón, ¡bueno en la vida hay crueldad, en la vida hay dolor y tragedia! La vida es violenta pero hay violencia que genera violencia, esa es mala y hay violencia que es la que está implícita en la vida misma y te genera incluso sentimientos de piedad, de compasión, de adhesión al que sufre. Hay cosas que podrán no gustarnos, pero es cultura y tenemos que entenderlo”.

Las exigencias de Florinda iban más allá de destacar por su papel en esa y otras series como “Los caquitos” y “La chicharra”, ella siempre eligió la comedia, en la actuación, en la creación e incluso en el amor. Participó como guionista suplente en uno de los programas más vistos de la televisión abierta (El chavo del 8) y desde 2004 estuvo casada con el creador de esta producción, uno de los comediantes más importantes de México, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, quien falleció en 2014.



Incluso antes de casarse con su director y compañero de set ella ya producía series como “María de nadie” y “La dueña”. Hoy, a ocho años del fallecimiento de Chespirito, sigue haciendo y buscando comedia.



“Hay comedia, a veces hasta en un talk show, por ejemplo el show de Graham Norton, que es de televisión abierta en Inglaterra, lleva 20 temporadas porque es muy bueno y él (Norton) hace que todo el mundo entre al sentido del humor, pero con mucho ingenio aunque sea hasta cierto punto improvisado”, señala Meza en entrevista.



“La mejor comedia, la que trasciende, es aquella que está apegada a un guión y a un director, pero en la que todo parece como si estuviera surgiendo por primera vez, que cada día se reinventa”, agrega.

Como escritora, ella asegura que una de sus reglas principales es la de crear historias que no generen daño social, sin embargo guarda como premisa una de las enseñanzas que le dejó “Rober”, como ella nombra a quien fue su esposo por una década: “Él decía: no conozco el secreto del éxito, pero conozco el secreto del fracaso y consiste en querer darle gusto a todo el mundo”.



Por esa razón es que valora la comedia que refleja los “aspectos fuertes de la vida”, que son reales y que están llenos de ingenio.



“Me gusta que haya texto, no me gusta que sea hecho al aventón que no respeten la comedia misma, que alguien suba a un escenario a improvisar… En el humor actual hay películas muy buenas, muy divertidas, aunque programas de televisión realmente no se están haciendo, sino que hay algunas cosas en México que son improvisadas hay otras que más o menos se acercan, no quiero decir título, pero hay diferentes estilos de comedia y finalmente todos los consumiría porque todos son divertidos”.

Selectiva

Aunque no ha producido en varios años, volvió a la actuación en 2019, después de una pausa de más de 20 años, en la cinta “Dulce familia”, pero acepta que sus opciones son reducidas porque en muchos casos detrás de las historias no hay un buen libreto.



“Me han llegado muchas ofertas pero son lamentables. Mi principio es que el daño social es algo que yo no podría cargar en mi conciencia, entonces he tenido que decir no a muchas cosas, pero también hay algo a lo que no puedo decir sí y es a los malos guiones, porque una buena idea no hace un buen programa”.