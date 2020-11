Flor Silvestre falleció a los 90 años de edad de causas naturales, en su en su rancho El Soyate, ubicado en Zacatecas, estremeciendo con la noticia a todo el medio del espectáculo.

“Yo quiero que el público me recuerde con mis canciones y con mis actuaciones, eso sería hermoso", dijo la actriz en una ocasión a EL UNIVERSAL, quien fue recordada por amigos y familiares como una mujer fuerte que siempre veló por su familia.

Esa entereza y empoderamiento que distinguía a Flor, era una cualidad muy admirada por su nieta Ángela Aguilar, quien expresó, la gran responsabilidad que tenía sobre sus hombros en cada paso que daba en mundo artístico y en su vida.

“Era ella, mi bella Flor/ que me inspiraba a ser cada día mejor/ siempre bella, hasta cuando dijo adiós,/ una mujer digna del cielo, por eso Dios se la llevó./Te amo tanto que no te supe decir cuánto. Gracias por tanto, gracias por todo, gracias siempre”, señaló en sus redes.

Lee la historia completa aquí: Fallece Flor Silvestre a los 90 años de edad

“Mexicano hasta los huesos”, era un show que Pepe Aguilar y sus hijos prepararon con una gran producción para conmemorar las tradiciones mexicanas del Día de Muertos, fue durante una conferencia de prensa para su promoción que Ángela y Leonardo recordaron a su abuelo, sin saber que su abuela había fallecido.

Después de un funeral conmovedor que la familia Aguilar decidió compartir por streaming a través de sus redes sociales, señalaron que el espectáculo que había realizado con tanto cariño, sería dedicado a Flor Silvestre.

Lee la historia completa aquí: "En México celebramos la muerte”: Pepe Aguilar e hijos dedican concierto a Flor Silvestre



El cantante canadiense explotó en contra de los Grammy y al llamarlos corruptos, puso en tela de juicio la manera en que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación escoge a sus nominados, después de que el cantante no obtuviera ninguna nominación para la entrega del 2021.

Los Grammy siguen siendo corruptos. Me debes a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes”, comentó el músico a través de su cuenta de Twitter.

Lee más aquí: The Weekend explota contra los Grammy y los llama corruptos

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency...

— The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020