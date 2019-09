Flavio, una vida de risa y tragedia

La clásica frase “Aguas… ¡ahí viene Flavio!” no se escuchará más, el comediante se fue este miércoles a la edad de 81 años, luego de pasar la última década de su vida retirado de los escenarios.

Flavio Ramírez Farfán, quien fue descubierto por Paco Malgesto en 1957 y con quien trabajó en el programa Variedades de medianoche falleció la mañana de ayer en un hospital de la Ciudad de México.

Los últimos años del comediante y artista del doblaje no fueron sencillos, libró durante 11 años una batalla contra el cáncer de próstata que, ha trascendido, fue lo que le quitó la vida a Flavio.

Esta no fue la única lucha que el artista tuvo que enfrentar, ya que a lo largo de su vida tuvo varios infortunios, como el suicidio (por un balazo) de su esposa a finales de los 80; con ella procreó tres hijos.

El desaparecido comediante confesaría en su momento que la muerte de su esposa quizá haya sido producto de una fuerte depresión, resultado de que el menor sus hijos, Bruno, había pasado por un coma y luego un retraso mental, así como ataques epilépticos derivados de la ingesta de una planta venenosa.

En 2009 Flavio sufrió un infarto cerebral del que se recuperaría meses más tarde sólo para enfrentarse a una bronquitis crónica, esto mientras se trataba contra el cáncer de próstata que se le había detectado apenas un año antes; también se había fracturado los dos brazos, razón por la que el actor usaba prótesis.

Irónico es que aunque sus últimos años fueron complicados, su vida la dedicó a divertir, entretener y hacer reír a millones de mexicanos durante décadas.

No sólo el mundo artístico ha perdido a uno de sus grandes comediantes —el pionero del stand up en México—, también Winnie the Pooh, El Rey Louie, el Pequeño Juan y Gato Jazz están de luto, personajes animados a quien Flavio puso voz durante varias décadas.

Además de su carrera en el mundo de la actuación, era conocido por ser un maestro de ceremonias en fiestas y entretenía a su audiencia contando chistes o imitando varias personalidades del momento.