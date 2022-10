FICM 2022: "Trigal", una cinta que habla del deseo femenino

Desde que era una bebé Emilia Berjón pisó varios festivales de cine, ya fuera en carriola o en canguro manejada por su mamá, la actriz Arcelia Ramírez, convirtiéndose en una pequeña multifotografiada.

Hoy a sus 16 años, volvió a hacerlo, pero siendo protagonista de "Trigal", cinta que se encuentra en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia que se desarrolla en esta ciudad y concluye el fin de semana.

En la ópera prima de Anabel Caso, Emilia interpreta a una adolescente citadina que llega a un rancho, donde se encuentra su prima (Abril Michel), descubriendo en el proceso su sexualidad y el enamoramiento, de ambas, hacia un hombre mayor (Alberto Guerra).

“De niña no visité tantos set, para no estorbar (risas), cuando vas todo lo observas y dices qué bonito, pero ya siendo la actriz haces todo para no perjudicar el trabajo de los demás, hay que estar presente y atenta todo el tiempo”, comenta.

“Me encantaría estudiar actuación, pero ahorita mismo no estoy segura por cuestiones de escuela, ando en segundo de preparatoria, lo cual es importante para mi vida, así que por ahora no he buscado más”, agrega.



"Trigal" ya tiene en Nueva Era a la compañía distribuidora que la lanzará comercialmente en febrero próximo.

Comenzó su rodaje en abril del 2020, el cual tuvo que pararse con la llegada de la pandemia. La preocupación era mucha, pues a la edad de Emilia y Abril, en poco tiempo el cuerpo se desarrolla y había el riesgo de no machar con lo ya filmado.

Ese tiempo fue para la entrevistada, también algo extraño, pues cuando comenzó la filmación en Sonora aún no se cuestionaba lo que pasa en el filme, pero durante el confinamiento se fue conociendo a sí misma y ya con esa perspectiva retomó el rodaje.

“Fue la manera de vivir un proceso de manera paralela, sólo sucedió y me hizo sentir bien. Ya cuando volví a la película tenía más experiencia, en esos cuatro meses (de receso) cambié mucho justo estando sola”, recuerda.

La directora Caso comenta que la cinta habla del deseo femenino y de cómo se transita el pasaje de la pubertad hacia la adultez.

“Habla de las mujeres, de nuestras vivencias, carencias, soledades y de cómo nos acercamos al universo de la sexualidad y los límites del consentimiento”, subraya.

La cineasta destaca que para entender a los personajes en el tema de la diferencia de edades, se debe tomar en cuenta el contexto rural en que se desarrolla.



