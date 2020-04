Fernanda de Pandora… ¿o Doña Trapitos?

Se adueña de los escenarios con su imponente voz, da entrevistas, tiene seguidores en sus redes sociales que aplauden su trabajo, pero en su casa, Fernanda Meade es "Doña trapitos". Ella misma se describe así: una mujer con una obsesión por limpiar cada cosa que encuentra o cada espacio de su casa y que no puede dejar pasar. Es algo que ahora disfruta más con la cuarentena.

María León, sanita y esperando

Más sana que nunca, es le mensaje que María León quiere dar después de aclarar que no tiene Covid-19 y que la razón de posponer su concierto en el Teatro Metropólitan, cuya fecha era 21 de marzo y se reagendó para el 10 de octubre, fue por ser responsable ante la emergencia que se vive. Para demostrarlo, la cantante y actriz puso en su cuenta de Instagram una foto donde deja ver su abdomen y brazos tonificados, seguida de otra publicación donde deja un sugerente y divertido mensaje: "Ya me ando cansando de sudar sola..."





Israel Jaitovich no culpa al gobierno

Ante la pandemia por coronavirus, Israel Jaitovich aconseja no señalar al gobierno ni a nadie como culpable de las crisis que hay que enfrentar. Como artista considera que es importante promover la unión y el apoyo, por lo que él utiliza las redes sociales para abordar con humor la situación. Además, es de la idea de que “el gobierno no puede hacerlo todo; esto es algo que no es culpa de nadie, por lo tanto nos tenemos que unir todos, no hay que estar culpando a un gobierno, un partido político, unas personas... aquí lo único que hay que reflejar es unión”, dijo el productor, quien se encuentra en aislamiento desde hace una semana en su casa.

