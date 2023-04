Luego de que Consuelo Duval asegurara que la cantante Federica Quijano rescata perros para luego abandonarlos, la también diputada se mostró muy enojada por la mentira que asegura dijo la comediante, y advirtió que no piensa quedarse con los bazos cruzados, pues es una difamación que va en contra de lo que ella siempre ha promovido.

La polémica inició cuando Federica compartió una foto con una perrita de raza que le regaló su hermano Apio, y entre los múltiples comentarios que recibió, los cuales ya fueron desactivados, estaba el de Consuelo:

"Rezo para que no lo tires a la calle cuando crezca como lo hiciste con los que 'dizque' rescataste"; cibernautas cuestionaron las palabras de Consuelo, pues Federica se ha dedicado durante muchos años a rescatar perros de la calle y a buscarles un hogar, por lo que dijeron no comprender el por qué de la agresión de Duval.

En entrevista con "De primera mano", Federica lamentó el mensaje mentiroso de la también actriz, a quien calificó como amiga y cercana por ser la compañera de Daniela Magún, su también amiga, en el programa "Netas Divinas".

Federica Quijano piensa demandar a Consuelo Duval

Federica Quijano no sabe de dónde Consuelo Duval sacó que ella es una abandonadora de perros, si lo que siempre hace es lo contrario, buscarles hogar, y aunque en algunas ocasiones ha tenido que reubicar a pitbulls que rescata, porque no se adaptan con los perros que ella tiene, nunca los ha sacado a la calle, sino que los ha llevado a refugios.

Uno de estos episodios lo vivió en 2020, y afirma que tiene todas las pruebas de la historia que de ninguna manera es un abandono como lo afirmó Consuelo, a quien Federica consideraba su amiga

“No tengo idea, Consuelo es amiga mía, es compañera de Daniela, nos comunicamos, tengo mensajes de ella, me sacó mucho de onda, le escribí y ni siquiera me contestó el mensaje”, lamentó.

“Va en contra de lo que he pregonado en toda mi vida, toda la vida he rescatado animalitos, estoy en fundaciones, apoyo varias casas en donde rescatamos a los animalitos y les encontramos casa, esto la verdad que no me lo esperé jamás”, confesó la integrante de Kabah, quien no ocultó su enojo.

“Estoy muy muy muy enojada, muy molesta. De repente me acusan por algo que yo he defendido toda mi vida, estoy muy enojada, pero muy enojada, me puedes pegar donde quieras, pero no en esa parte, es una parte que toda la vida he defendido", reiteró, y ante la pregunta de qué pasará, admitió su deseo de demandar a Consuelo Duval por difamarla, pues dice, esa difamación la perseguirá el resto de su vida.

“Yo creo que sí quiero proceder, porque este es un tema de difamación, yo no tengo nada que esconder; me da mucha tristeza porque los siete perritos que tengo son adoptados, tengo a un gato, 20 gallinas, hago lo que puedo por los perros en la calle y toda la gente que me conoce sabe que jamás lastimaría a un ser vivo”

Federica se dijo desilusionada de la actriz, pues dice que la consideraba su amiga, y esperaba que si se enteraba de algún chisme se acercara primero a ella o a Daniela Magún antes de asegurar algo en redes sociales, donde ha recibido mucho hate.

“Estoy un poco desilusionada de mi ‘amiga’, a Consuelo la quiero, la admiro, y me pone en una situación de ¿y a ella qué?”

Finalmente, Ferica Quijano, quien además adoptó a sus dos hijos, consideró que lo que hizo Consuelo Duval fue una falta de humanidad y de respeto: "EI inventar algo que evidentemente me va a pesar el resto de mi vida, y lo único que he hecho es tener y cuidar a los animales; me parece una falta de respeto, de tacto, de humanidad, de educación".