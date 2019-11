Yuridia acusa en redes a reportera de TV por agresión; la refutan

Yuridia utilizó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia antes sus seguidores y es que la cantante entre soñolienta y casi a punto de la lágrima narró que tuvo un encontronazo con una reportera de Ventaneando luego de que llegara a la ciudad de Mérida, en donde dio un concierto este fin de semana.

La cantante de "Amigos no por favor" y "Ya te olvidé" aseguró estar destrozada anímicamente porque a su llegada al aeropuerto tuvo un encontronazo con una periodista de TV Azteca, ya que al no obtener respuesta de ella, la comunicadora se tiró en el piso y empezó a gritar.

"Me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie. Yo la verdad no sé qué va a decir esta señora de Ventaneando se llevó su nota y obviamente la van editar y obviamente van hablar como siempre han hablado y que para mí no es hablar sino es hacer bullying e incitar a la gente a que también haga lo mismo", aseguró.

También confesó que desde que inició su carrera de cantante, el bullying le ha hecho mucho daño y que debido a esto ella no ha podido tener éxito que esperaba.

"A mi no me gustan las confrontaciones...Después viene el bullying que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar. Y es algo que me ha hecho mucho daño y por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que yo no he superado todavía", aseguró. "Me da mucha pena, yo a ustedes (fans) quiero darle lo mejor y lo mejor que tengo la verda es mi voz y mi talento".

Como era de esperarse el programa conducido por Pati Chapoy respondió con las imágenes en donde se ve que en ningún momento la reportera se lanza al piso para después gritar, como así lo aseguró la exacedémica.

Pedro Sola, Daniel Bisogno y la misma Chapoy coincidieron de que la cantante sufre de depresió ny que ella misma es su peor enemigo, pese al gran talento que tiene.

"Yo creo que Yurida se encontró con el talento de manera fortuita, sin tener el alma de artista tiene uyna voz privilegiada, pero es su peor enemiga. Ella misma se hace pedazos todo el tiempo con este tipo de cosas que no necesuta teniendo la voz que tiene".

Los conductores aseguraron que la cantante no es feliz cantando, porque simpre y sencillamente "el talento le estorba".

Imágenes del encontronazo de yuritaflowers con nuestro equipo en Mérida #LovisteEnentaneando pic.twitter.com/xGIpHnS6xo — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 25, 2019



Ante la pregunta de que si Yuridia sufría de fobia social, Chapoy recibió un mensaje en ese instante de una amiga suya que es psicóloga y que le mandó un mensaje de texto en donde explicaba lo que es la fobia social y que esta se genera por la depresión, padecimiento que la conductora titular del programa le recomendó a la cantante tratar.

Pedro Sola remató diciendo que la artista vive con: "la mamonería y es que siempre ha sido así y mira que tiene esta voz tan maravillosa".

También el programa de espectáculos mostró otro video, según ellos de un espectador que se encontró en el momento preciso cuando Yuridia era recibida por las cámaras de Ventaneando y en donde no se ve tampoco nada de lo que aseguró hizo la periodista.

"Para Yuridia tener esa voz es un peso y no un gusto", aseguró "El muñeco".

Y por último le recomedaron que si la pasa tan mal que se regrese a diseñar vestidos o que se atienda con un psicólogo.

