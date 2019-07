Yanet García, "la chica del clima", lució su trasero en España, donde promociona la película "Bellezonismo".

La conductora de Hoy lució su figura en bikini y compartió en Instagram un par de sensuales fotografías.

En una de ellas, escribió que su trasero era producto de la disciplina, no del uso de implantes, inyecciones o rellenos.

"Enamórate del proceso y los resultados llegarán #justkeepgoing. NO IMPLANTES. NO INYECCIONES. NO RELLENOS".





Aunque muchos de sus seguidores halagaron la sensual instantánea, otros la tacharon de mentirosa.

"Ni tú te la crees, qué buen chiste". "Ese trasero es falso, se nota".

En Instagram, Yanet García ha posteado varias fotos de su viaje a España, donde la acompaña su novio, el autor y exjugador de futbol americano Lewis Howes.

En la promoción de la cinta, "la chica del clima" ha impactado con los sexys atuendos que dejan poco a la imaginación.

