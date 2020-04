Tom Hanks quiere donar su sangre para vacuna contra coronavirus

Tras ser de los primeros famosos en dar positivo por coronavirus el pasado mes de marzo, Tom Hanks y su esposa Rita Wilson han decidido donar de su sangre en la búsqueda de la vacuna de esta enfermedad, pues de acuerdo con el actor de "Forrest Gump" ellos poseen anticuerpos.

En una reciente entrevista que el protagonista de Forrest Gump concedió al podcast "Wait Wait... Don't Tell Me!" desde su casa, dijo: "Nos hemos preguntado '¿qué hacemos ahora?', '¿hay algo que podamos hacer?'. Y, de hecho, acabamos de enterarnos que portamos los anticuerpos. No sólo se han acercado a nosotros, sino que nosotros les hemos dicho a los médicos '¿quieren nuestra sangre?', '¿podemos donar plasma?'".

Con humor expresó que, de ser posible su aportación, quisiera que la vacuna contra el coronavirus se llame Hank-cuna, mientras que uno de los presentadores del programa de Peter Daniel Sagal le dijo: "entonces es una secuela y vas a participar para el Covid-20".

Tom Hanks contó cómo pasa actualmente su aislamiento aunque él y su esposa ya están recuperados. Afirma que no todos los días son iguales y siempre hay algo distinto que hacer cada 20 minutos por lo que se encuentra muy ocupado en su hogar.

